اليابان: البرلمان ينتخب يوشيهيدي سوغا رئيسا للحكومة

انتخب البرلمان الياباني، الأربعاء، يوشيهيدي سوغا رئيسا للحكومة، خلفا لشينزو آبي الذي استقال لأسباب صحية.

ويرتقب أن تعلن تشكيلة حكومة سوغا (71 عاما) المقرب من آبي، في وقت لاحق، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وكان فاز الإثنين بالانتخابات الداخلية للحزب الليبرالي الديمقراطي لكي يصبح رئيسا جديدا للحزب ووعد بمواصلة سياسة سلفه الذي كان يتولى السلطة منذ نهاية 2012.

وكان شينزو آبي (65 عاما)، قد أعلن الشهر الماضي، عزمه على الاستقالة لأسباب صحية. وقال آبي، خلال مؤتمر صحافي: "قررت الاستقالة من منصبي كرئيس للوزراء"، موضحا أنه يعاني من نوبة جديدة من التهاب القولون التقرحي.

وقالت شبكة "إن إتش كي" العامة، حينها، إن آبي، الذي يعاني من مرض مزمن في الأمعاء اشتدّ أخيرا، "ينوي الاستقالة لتفادي إحداث بلبلة في الساحة السياسية الوطنية"، حيث يتولى منصبه منذ نهاية 2012، وهو وقت قياسي لرئيس حكومة ياباني.

وسبق أن اضطر آبي لترك السلطة بعد سنة من بدء ولايته، في العام 2007، بسبب التهاب القولون التقرحي. وقيل وقتها إنه شفي من هذا المرض، لكن التكهنات بشأن حالته الصحية وقدرته على الإدارة عادت إلى الواجهة في الأسابيع الأخيرة، خصوصا بعد ذهابه مرتين إلى أحد المستشفيات في غضون ثمانية أيام.

وعقب انتشار الخبر حينها، انخفض مؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية لفترة وجيزة بما يزيد عن 2.6% وارتفع الين بشكل ملحوظ مقابل الدولار.