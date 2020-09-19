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حجب "تيك توك": بكين تصف واشنطن بـ"التنمر" وتهدد بإجراءات تجاه أميركا

تاريخ النشر: 19/09/2020 - 08:58

حجب "تيك توك": بكين تصف واشنطن بـ"التنمر" وتهدد بإجراءات تجاه أميركا
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨ والأناضول
تحرير: عدي محاميد

أعلنت وزارة التجارة الصينية، صباح اليوم السبت، أن بكين ستتخذ إجراءات تجاه الولايات المتحدة ردا على قرار الإدارة الأمريكية حجب تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات" في البلاد.

وأعربت الوزارة الصينية، في بيان لها، السبت، عن "معارضتها الشديدة" لخطوات واشنطن ضد "تيك توك"، ودعتها للكف عن تصرفاتها، واصفة إياها بـ"التنمر". وأضافت مشددة على أنه "إن لم تصحح الولايات المتحدة أخطاءها، فإن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المصالح الشرعية لشركاتها".

بدوره صرح المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركي، جو بايدن، بأن تطبيق "تيك توك" يعتبر "مصدر قلق"، لكن أعمال الرئيس دونالد ترامب تثير قلقا أكثر.

وأضاف بايدن قائلا خلال الفعاليات الانتخابية لحملته في ولاية مينيسوتا، الجمعة: "أعتقد أنه (تيك توك) مصدر قلق حقيقي، حيث يتمتع هذا المنتوج الصيني بإمكانية الوصول إلى أكثر من 100 مليون من الشباب في الولايات المتحدة". وتابع: "ولكن ما يثير قلقا أكثر هو ما يقوم به ترامب وكيف يقوم به".

وتعهد بايدن بدراسة المخاطر الأمنية الناجمة عن تطبيق "تيك توك" في حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر المقبل.

وكان ترامب قد أعلن عن حجب تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات" الصينيين في بلاده اعتبارا من مساء الأحد المقبل، معتبرا أن التطبيقين يشكلان خطرا على الأمن القومي الأميركي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#تيك توك
#الصين
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