  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

واشنطن تعتزم سحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول أيار 2021

تاريخ النشر: 22/09/2020 - 23:23

واشنطن تعتزم سحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول أيار 2021
أرشيفية (أ ف ب)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، الثلاثاء، أن لدى الولايات المتحدة "خططا حذرة" لإمكانية سحب جميع القوات الأميركية من أفغانستان بحلول شهر أيار/ مايو عام 2021.

جاء ذلك خلال حديث القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أمن المحيطين الهندي والهادئ، ديفيد هيلفي، أمام اللجنة الفرعية لشؤون الأمن بمجلس النواب الأميركي.

وقال هيلفي "أود أن أكون واضحا في أن وزير الدفاع مارك إسبر لم يصدر أوامر بتقليص عدد عسكريينا في أفغانستان إلى ما هو أقل من 4 أو 5 آلاف فرد.. مع ذلك فلدينا خطط حذرة لسحب جميع الأفراد (من أفغانستان) بحلول مايو المقبل إذا تهيأت الظروف لذلك".

وأضاف هيلفي أن "الأوامر المعمول بها تقضي بتقليص عدد العسكريين الأميركيين المنتشرين في أفغانستان من 8 آلاف و600 إلى ما بين 4 أو 5 آلاف حتى أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل".

وقررت الولايات المتحدة تقليص عدد عسكرييها المتواجدين في أفغانستان بعد توقيع اتفاق سلام مع حركة "طالبان" في العاصمة القطرية الدوحة، في 29 شباط/ فبراير الماضي.

وكان الجيش الأميركي قد بدأ، في آذار/ مارس الماضي، بالانسحاب من قاعدتين في أفغانستان في إطار تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقعته الولايات المتحدة مع حركة طالبان في الدوحة.

وبموجب الاتفاق المبرم، تم خفض عدد الجنود الأميركيين المتواجدين في البلاد من 12 ألفا أو 13 ألفا إلى 8600 في منتصف تموز/ يوليو. وإخلاء خمس قواعد من أصل عشرين في البلاد.

وتعهدت الولايات المتحدة الراغبة في إنهاء أطول حرب في تاريخها، في إطار اتفاق الدوحة بسحب كامل القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول 14 شهرا إذا احترمت حركة طالبان تعهداتها الأمنية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#أفغانستان
#الولايات المتحدة
#طالبان

حوارات

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قطر: إجماع دولي دون خطوات لمواجهة "تعنت" إسرائيل
قطر: إجماع دولي دون خطوات لمواجهة "تعنت" إسرائيل

2020-09-22

الملك عبد الله: الطريق الوحيد للسلام يجب أن يفضي لدولة فلسطينية مستقلة
الملك عبد الله: الطريق الوحيد للسلام يجب أن يفضي لدولة فلسطينية مستقلة

2020-09-22

ترامب يدعو لمحاسبة الصين على انتشار كورونا.. بكين: "يجب عدم نشر الفيروس السياسيّ"
ترامب يدعو لمحاسبة الصين على انتشار كورونا.. بكين: "يجب عدم نشر الفيروس السياسيّ"

2020-09-22

الأكثر قراءة

مصر: تحركات ميدانية في محافظات مختلفة تطالب برحيل السيسي

مصر: تحركات ميدانية في محافظات مختلفة تطالب برحيل السيسي

2020-09-21
قيود محتملة: حظر للتجول وتقليص عمل القطاعين العام والخاص

قيود محتملة: حظر للتجول وتقليص عمل القطاعين العام والخاص

2020-09-21
نتنياهو ينسحب من اجتماع الحكومة لمحادثة

نتنياهو ينسحب من اجتماع الحكومة لمحادثة "ذات أهمية وطنية"

2020-09-21
يركا: مقتل منهل أمون بجريمة إطلاق نار

يركا: مقتل منهل أمون بجريمة إطلاق نار

2020-09-21
وثائق: أموال الصناعات الجوية الإسرائيلية لشركتي غسيل أموال أذريتين

وثائق: أموال الصناعات الجوية الإسرائيلية لشركتي غسيل أموال أذريتين

2020-09-21