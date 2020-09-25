  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

بومبيو سيزور اليونان للتعبير عن دعمها ضد تركيا

تاريخ النشر: 25/09/2020 - 07:31

بومبيو سيزور اليونان للتعبير عن دعمها ضد تركيا
بومبيو في قبرص، قبل أسبوعين (أ.ب.)
عرب ٤٨ / أ.ف.ب.
تحرير: بلال ضاهر

يزور وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليونان الأسبوع المقبل، حيث سيعرب عن دعم بلاده لأثينا في نزاعها الحدودي مع أنقرة، كما أعلنت وزارته الليلة الماضية.

وحسب بيان صادر عن الخارجية الأميركية، فإنّ زيارة بومبيو إلى اليونان تندرج في إطار جولة أوروبية، سيقوم بها بين 27 أيلول/سبتمبر و2 تشرين الأول/أكتوبر، وستشمل كذلك كلاً من إيطاليا، حيث ستكون له أيضاً محطّة في الفاتيكان يبحث خلالها ملف الحريّات الدينية، وكرواتيا.

وفي زيارته الثانية في أقلّ من عام إلى اليونان، سيتوجّه الوزير الأميركي إلى كلّ من تسالونيكي، وجزيرة كريت حيث سيلتقيه رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقالت الخارجية الأميركية إنه خلال وجوده في اليونان، سيشدّد بومبيو على "التزام" واشنطن وأثينا "تعزيز الأمن والسلام والازدهار في شرق البحر المتوسط"، و"سيحتفي بالعلاقات اليونانية - الأميركية الأقوى منذ عقود".

وخلال وجوده في كريت، سيزور بومبيو القاعدة البحرية لحلف شمال الأطلسي في خليج سودا. وكان بومبيو زار قبل أسبوعين قبرص، حيث حضّ تركيا على وقف الأنشطة التي تُثير توتّراً في شرق البحر المتوسّط، داعياً جميع الأطراف إلى انتهاج السبل الدبلوماسيّة.

ويدور خلاف بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة ثانية حول موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، ما يثير مخاوف من اندلاع نزاع أكثر حدة.

وتصاعد الخلاف، في 10 آب/اغسطس الماضي، حين أرسلت تركيا سفينة لاستكشاف الغاز الطبيعي وسفناً حربية إلى مياه تتنازع السيادة عليها مع اليونان. وبلغ التوتر أوجه في أواخر آب/أغسطس، عندما أجرى البلدان مناورات عسكرية متوازية.

لكنّ منسوب التوتّر بين اليونان وتركيا تراجع،ن يوم الثلاثاء الماضي، مع إعلان البلدين عزمهما على استئناف المفاوضات الثنائية قريباً.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الولايات المتحدة
#مايك بومبيو
#اليوننان
#تركيا

حوارات

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"السلطات اللبنانيّة ستدفع التعويضات لمتضرري المرفأ"
"السلطات اللبنانيّة ستدفع التعويضات لمتضرري المرفأ"

2020-09-24

دول شرقي أوروبا تعرقل خطط الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع المهاجرين
دول شرقي أوروبا تعرقل خطط الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع المهاجرين

2020-09-24

ترامب يرفض التعهد الصريح بالانتقال السلمي للسلطة حال خسارته
ترامب يرفض التعهد الصريح بالانتقال السلمي للسلطة حال خسارته

2020-09-24

الأكثر قراءة

نتنياهو اعتاد على إحضار حقائب غسيل وسخ للبيت الأبيض

نتنياهو اعتاد على إحضار حقائب غسيل وسخ للبيت الأبيض

2020-09-24
الحكومة تصادق على الإغلاق الشامل وتقليص الصلوات والمظاهرات

الحكومة تصادق على الإغلاق الشامل وتقليص الصلوات والمظاهرات

2020-09-24
مصرع عامل من البعينة النجيدات إثر سقوطه عن ارتفاع

مصرع عامل من البعينة النجيدات إثر سقوطه عن ارتفاع

2020-09-24
نتنياهو فرض الإغلاق المشدد رغم معارضة مسؤولي الصحة والاقتصاد

نتنياهو فرض الإغلاق المشدد رغم معارضة مسؤولي الصحة والاقتصاد

2020-09-24
فتح وحماس: تقدم بمباحثات المصالحة واتفاق على إجراء الانتخابات

فتح وحماس: تقدم بمباحثات المصالحة واتفاق على إجراء الانتخابات

2020-09-24