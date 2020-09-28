  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

بايدن: ترامب يسعى لإلغاء "أوباماكير" في ظل وباء كورونا

تاريخ النشر: 28/09/2020 - 07:22

بايدن: ترامب يسعى لإلغاء "أوباماكير" في ظل وباء كورونا
بايدن يلقي خطابا انتخابيا، أمس (أ.ب.)
عرب ٤٨ / أ.ف.ب.
تحرير: بلال ضاهر

وجّه المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية، جو بايدن، اتهاما لمنافسه الرئيس دونالد ترامب، الأحد، بالإسراع في ترشيح قاض جديد للمحكمة العليا من أجل السعي لإلغاء قانون الرعاية الصحية "أوباماكير" بالكامل، على الرغم من انتشار وباء كورونا.

وأعلن ترامب، أول من أمس، عن ترشيح القاضية المحافظة إيمي كوني باريت، لتحل مكان القاضية الليبرالية الراحلة روث بادر غينسبرغ، في المحكمة العليا، متوقّعا مصادقة سريعة من مجلس الشيوخ على هذا الخيار.

ومصادقة الجمهوريين، الذين يملكون الغالبية في مجلس الشيوخ، على مرشحة ترامب شبه محسومة، وهي ستمكّنهم من إمالة الدفة في المحكمة الى المحافظين، عشية انتخابات رئاسية محمومة يسعى فيها ترامب للفوز بولاية ثانية.

وقد أثارت هذه الخطوة قادة الحزب الديمقراطي، كونها تأتي قبل أسابيع فقط على انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر الرئاسية، والتي تُظهر تراجع ترامب في استطلاعات الرأي، مطالبين بأن يتم ترك مهمة ترشيح بديل لروث للرئيس المنتخب.

وقال بايدن للصحافيين في مقره في ويلمينغتون ديلاور، إن ترامب والحزب الجمهوري يدفعان إلى المصادقة على تعيين باريت لأنهم يرون في ذلك فرصة "للانقلاب على قانون الرعاية الصحية بأسعار ميسّرة ’أوباماكير’ قبل خروجهم".

وأضاف مجددا أن على مجلس الشيوخ إرجاء المصادقة على ترشيح باريت الى ما بعد الانتخابات، مشيرا الى أن التصويت المبكر قد بدأ بالفعل. وقال بايدن إنه "لم يسبق أبدا في تاريخ أمتنا أن تم ترشيح قاض للمحكمة العليا وتنصيبه في حين أن هناك انتخابات رئاسية تجري".

وتابع بايدن أن "هناك أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ يعرفون في قرارة أنفسهم أنك إذا قمت بإسكات صوت الشعب خلال الانتخابات، فإنك بذلك تغلق الباب على الديموقراطية الأميركية".

ووصف بايدن "تخريب الديمقراطية" بأنه خطوة "بدون داع ولا رجعة فيها نحو حافة الهاوية". وحذّر من أن "الناخبين لن يقفوا متفرجين أمام هذا التجاوز للسلطة، وإذا كنا فعلا دولة ديمقراطية، فإن صوتهم يجب أن يكون مسموعا".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#انتخابات الرئاسة الأميركية
#جو بايدن
#ترامب
#أوباماكير

حوارات

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مقتل 32 أرمينيًا في المواجهات المتواصلة مع أذربيجان
مقتل 32 أرمينيًا في المواجهات المتواصلة مع أذربيجان

2020-09-28

أميركا تهدّد العراق: حاربوا الميليشيات أو سنغلق سفارتنا
أميركا تهدّد العراق: حاربوا الميليشيات أو سنغلق سفارتنا

2020-09-28

أوروبا تقدم 190 مليون دولار للسودان وحمدوك يشيد بترامب
أوروبا تقدم 190 مليون دولار للسودان وحمدوك يشيد بترامب

2020-09-28

الأكثر قراءة

إسرائيل تسجل أعلى نسبة إصابات يومية بكورونا في العالم

إسرائيل تسجل أعلى نسبة إصابات يومية بكورونا في العالم

2020-09-27
إعلان حرب متبادل بين أذربيجان وأرمينيا

إعلان حرب متبادل بين أذربيجان وأرمينيا

2020-09-27
اتهام: أقدم على قتل زوجته بواسطة حجر خلال نومها

اتهام: أقدم على قتل زوجته بواسطة حجر خلال نومها

2020-09-27
ليفي: لن يُرفع الإغلاق بعد الأعياد اليهودية

ليفي: لن يُرفع الإغلاق بعد الأعياد اليهودية

2020-09-27
قتيل و5 إصابات بالرصاص خلال شجار بقرية الزعيم

قتيل و5 إصابات بالرصاص خلال شجار بقرية الزعيم

2020-09-27