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الصين: حكم بالإعدام لمُدرِّسة قتلت تمليذا وسمّمت آخرين

تاريخ النشر: 29/09/2020 - 10:38

الصين: حكم بالإعدام لمُدرِّسة قتلت تمليذا وسمّمت آخرين
(pixabay) توضيحيّة
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

حكمت محكمة صينيّة، على مُدرِسة، اليوم الثلاثاء، بالإعدام، بعد أن سممت المُعلمة 25 تلميذا في مدرسة ابتدائية، وراح ضحية هذه الجريمة أحد طلاب الصف، وفقا لما أعلن إعلام صيني محلي.

ودانت محكمة الدرجة الوسطى في مدينة جياوزوو في مقاطعة هينان في وسط البلاد، الثلاثاء المدرّسة وانغ يون بتهمة دسّ مادة نيتريت الصوديوم داخل حساء محضر لتلامذة في آذار/مارس 2019 بدافع الانتقام من المدرسة التي يرتادونها.

ويُستخدم هذا المركّب الكيميائي خصوصا في حفظ اللحوم لكنه قد يكون ساما في حال استخدام جرعات كبيرة منه.

وذكرت المحكمة أن وانغ كانت على علم بالأذى الذي يمكن للمنتج أن يلحقه لكنها لم تأبه لذلك وقررت تسميم الأطفال "من دون أن تأبه بالعواقب".

كذلك أشار القضاء إلى أن المدرّسة لم تكن في تجربتها الأولى على هذا الصعيد، إذ تبيّن له أنها حاولت أيضا تسميم زوجها سنة 2017 إثر خلاف بينهما.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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