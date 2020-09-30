استطلاع أميركي: 60% من مشاهدي مناظرة المرشحين أُعجبوا بأداء بايدن

أجرت قناة "سي إن إن" الأميركية، استطلاعا للرأي أشرفت عليه "إس إس آر إس" بعد المناظرة الأولى بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، مع اقتراب السباق للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وبحسب الاستطلاع ظهر أن 6 من بين كل 10 أشخاص تابعوا المناظرة، مساء الثلاثاء، قالوا إن جو بايدن قدم أداء أفضل، 28% فقط قالوا إن أداء الرئيس دونالد ترامب كان أفضل.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن ثلثي الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في الاستطلاع قالوا إن إجابات بايدن كانت أكثر مصداقية (65% لبايدن و29% لترامب) وأن مهاجمته للرئيس ترامب كانت ترى أكثر عدلا بنسبة 69% مقابل 32% فقط قالوا إن هجوم ترامب ضد بايدن كان عادلا.

واهتمت إدارة الاستطلاع أن تجري المقابلات مع الأشخاص ذاتهم قبل المناظرة، وتبين أن 56% منهم إنهم يتوقعون تقديم جو بايدن لأداء أفضل، في حين قال 43% أنهم يتوقعون أداء أفضل لترامب.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن النتائج قريبة جدا لنتائج العام 2016 في المناظرة بين ترامب والمرشحة الرئاسية حينها، هيلاري كلينتون، حيث كانت الأرقام في ذلك الاستطلاع تشير إلى تفوق كلينتون بنسبة 62% مقابل 27% لصالح ترامب.