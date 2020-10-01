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انتحار 498 جنديا أميركيًا خلال عام واحد

تاريخ النشر: 01/10/2020 - 22:55

انتحار 498 جنديا أميركيًا خلال عام واحد
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

انتحر 498 جنديا أميركيا، خلال عام 2019، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في "تقرير الانتحار السنوي" الذي يصدر عنها كلّ عام.

وذكر التقرير أن 344 من المنتحرين هم من الجنود العاملين، و154 من الاحتياط والحرس الوطني، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكر التقرير أن 142 من الجنود العاملين المنتحرين كانوا يخدمون في القوات البرية، و83 في الجوية، و72 مع البحرية، و47 في سلاح مشاة البحرية.

ولفت إلى أن عدد المنتحرين من الجنود العاملين بلغ 326 عام 2018، بينما وصل إلى 287 عام 2017.

وأفاد التقرير بأن عدد الذين انتحروا من جنود الاحتياط عام 2019 انخفض إلى 65 مقارنة بـ81 عام 2018 و93 عام 2017.

وأشار إلى انخفاض عدد المنتحرين من الحرس الوطني عام 2019 إلى 89 مقارنة بـ136 عام 2018 و 133 عام 2017.


#وزارة الدفاع الأميركية
#الجنود الأميركيون
#انتحار الجنود
#الجيش الأميركي

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