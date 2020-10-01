  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

حلّقت في المجال الإيراني: وزارة النقل الأميركيّة تغرم "طيران الإمارات"

تاريخ النشر: 01/10/2020 - 23:53

حلّقت في المجال الإيراني: وزارة النقل الأميركيّة تغرم "طيران الإمارات"
(أرشيفية أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: عدي محاميد

قالت وزارة النقل الأميركية يوم الخميس إنها غرمت شركة طيران الإمارات 400 ألف دولار بسبب تسيير رحلات في أجزاء من المجال الجوي الإيراني المحظور في 2019.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن طيران الإمارات سيرت رحلات جوية فوق أجزاء من المجال الجوي الإيراني لمدة 19 يوما في يوليو/ تموز 2019، حسبما نقلت "رويترز".

وأضافت أن إجراء الشركة الإماراتية، جاء على الرغم من أن الولايات المتحدة منعت الرحلات الجوية بسبب الأنشطة العسكرية المتزايدة وزيادة التوتر السياسي.

كانت الرحلات تحمل رمز شركة خطوط "غيت بلو" الجوية وبالتالي فهي تخضع للوائح الولايات المتحدة. وقالت طيران الإمارات للإدارة إن الأمر "غير مقصود" لكنها "وافقت على هذه التسوية من أجل إنهاء القضية".

من جهتها، نشرت الشركة بيانًا أكدت فيه أنها تقبل قرار وزارة النقل الأميركية، وأكدت أنها تتحمل مسؤولياتها في الامتثال للقانون التنظيمي، وتأخذ الأمر على "محمل من الجد"، معبرة عن أسفها من "خطأ غير مقصود"، خصوصًا وأنها "شغلت عددًا صغيرًا من الرحلات التي لم تكن متوافقة مع قوانين وزارة النقل الأميركية وإدارة الطيران الفدرالية في يوليو 2019"، وفق البيان.

وأشارت إلى أن هذا القانون يتم فرضه على شركات الطيران، التي يحمل مسافروها تذاكر سفر عليها "رمز تعيين" لشركة نقل أمريكية.

وأكدت "طيران الإمارات" أن لها "سجلًا حافلًا بالامتثال لقواعد ولوائح وزارة النقل الأميركية"، وأنها "خصصت موارد مالية كبيرة لذلك"، مشددة على "استمرارها في الحفاظ على سجل الامتثال القوي لهذه القوانين".

وفي ختام البيان، قالت الناقلة الجوية: "نحن فخورون بصفتنا شركة نقل أجنبية، تقدم خدمات مهمة في الولايات المتحدة، وأيضًا لامتلاكنا سجلًا من الامتثال للقوانين، ونعد من بين الأفضل مع بقية الشركات الأخرى".


#طيران الإمارات
#إيران
#أميركا

حوارات

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

انتحار 498 جنديا أميركيًا خلال عام واحد
انتحار 498 جنديا أميركيًا خلال عام واحد

2020-10-01

تونسيون يدعون إلى تخصيص "يوم وطني لمناهضة الصهيونية"
تونسيون يدعون إلى تخصيص "يوم وطني لمناهضة الصهيونية"

2020-10-01

الأمم المتحدة: 860 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في السودان
الأمم المتحدة: 860 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في السودان

2020-10-01

الأكثر قراءة

الرملة: فك رموز جريمة قتل المعلمة شريفة أبو معمر

الرملة: فك رموز جريمة قتل المعلمة شريفة أبو معمر

2020-09-30
مستشار أذربيجاني: نستخدم طائرات مسيرة و

مستشار أذربيجاني: نستخدم طائرات مسيرة و"انتحارية" إسرائيلية ضد أرمينيا

2020-09-30
خلال حربها مع أرمينيا: طائرات أذربيجانية تنقل أسلحة من إسرائيل

خلال حربها مع أرمينيا: طائرات أذربيجانية تنقل أسلحة من إسرائيل

2020-09-30
ترامب وبايدن يتبادلان التهم والإهانات بأول مناظرة رئاسية

ترامب وبايدن يتبادلان التهم والإهانات بأول مناظرة رئاسية

2020-09-30
شفاء مصابين بحالة خطيرة بكورونا بعد تلقي علاج تجريبي بالخلايا البشرية

شفاء مصابين بحالة خطيرة بكورونا بعد تلقي علاج تجريبي بالخلايا البشرية

2020-09-30