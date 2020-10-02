ترامب يعلن أنه وزوجته أصيبا بكورونا

عرب ٤٨ / أ.ف.ب.

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ليل الخميس الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد، بعد خضوعهما لفحوص أعطت نتيجة إيجابية، وأنهما سيخضعان للحجر الصحي.

وكتب ترامب على تويتر أنه "ثبتت هذا المساء إصابتي والسيدة الأولى بكوفيد-19 وسنبدأ فترة الحجر الصحي على الفور. سوف نتجاوز هذا معا".

وقال طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، في بيان إن ترامب وزوجته في حالة جيدة، وأنهما يعتزمان البقاء في البيت الأبيض. وأضاف أنهما سيكونان تحت المراقبة الصحية، وأن ترامب سيواصل عمله كالمعتاد.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب أنه أخضع نفسه لحجر صحي، بانتظار صدور نتائج فحص لفيروس كورونا الذي أجراه، وذلك بعد أن جاءت نتيجة فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.

وقال ترامب على "تويتر" إن "السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج فحصنا"، مضيفا أنه "في الأثناء، سنبدأ بالحجر الصحي". ولم يحدد المدة التي سيبقى خلالها في الحجر، في وقت يوصي خبراء الصحة العامة بمدة تصل إلى 14 يومًا.

وكان ترامب أكد عبر شبكة "فوكس نيوز" أن نتائج فحص كورونا لمستشارته المقربة، هوب هيكس، جاءت إيجابية، وقال "أجريت لتوي فحصا، سنرى. من يدري؟".

وكانت هيكس على متن طائرة الرئاسة "اير فورس وان" مع ترامب عندما سافر إلى كليفلاند في أوهايو، يوم الثلاثاء الماضي، للمشاركة في المناظرة مع المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن. كما سافرت معه أول من أمس، الأربعاء، عندما زار مينيسوتا في تجمع انتخابي.

وقال ترامب "إنها تعمل بجهد. غالبا ما تضع قناعا لكن نتيجة فحصها جاءت إيجابية"، مشيرا إلى أنه يقضي "وقتا طويلا مع هوب تماما مثل السيدة الاولى".

وانضمت هيكس إلى فريق حملة ترامب في أوائل عام 2016، وهي جزء من الدائرة المقربة من الرئيس.