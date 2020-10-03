كورونا في العالم: 2.9% ممن أُصيبوا توفوا و75% تعافوا

توفي ما لا يقل عن 1,034,515 شخصا حول العالم، إثر إصابتهم بفيروس كورونا منذ ظهور أول إصابة في الصين نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2019، بحسب معطيات الجهات المعنيّة في دول العالم.

وأُصيب أكثر من 34,917,705 شخصا في العالم بكورونا، وتعافى 25,956,687 شخصا منهم حتى اليوم السبت.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءًا من العدد الفعلي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، تضاف إلى ذلك محدودية إمكانات الفحص لدى عدد من الدول الفقيرة.

وسجلت الجمعة 5616 وفاة جديدة و323,984 إصابة جديدة في العالم، والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هي الهند (1069) والولايات المتحدة (834) والبرازيل (708).

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 208,731 وفاة من أصل 7,334,054 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز، وشفي ما لا يقل عن 2,873,369 شخصًا.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضررًا من الوباء هي البرازيل حيث سجلت 145,388 وفاة من أصل 4,880,523 إصابة، ثم الهند مع 100,842 وفاة (6,473,544 إصابة) والمكسيك مع 78492 وفاة (753,090 إصابة) وبريطانيا مع 42268 وفاة (467,146 إصابة).

ومن بين البلدان الأكثر تضررًا، تعد البيرو الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات نسبة لعدد سكانها مع 99 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها بلجيكا (87) وبوليفيا (69) وإسبانيا (69) والبرازيل (68).

الهند (أ ب)

وحتى اليوم، أحصت الصين رسميًا (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 85434 إصابة (10 إصابات جديدة بين الجمعة والسبت) فيما تعافى 80611 شخصًا.

وأحصت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي 351,154 وفاة من أصل 9,543,506 إصابة، أما أوروبا فسجّلت 234,543 وفاة من أصل 5,656,421 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 218,133 (7,496,374 إصابة).

وسجلت آسيا 142,146 وفاة (8,423,046 إصابة) والشرق الأوسط 46410 وفيات (2,033,099 إصابة) وأفريقيا 36229 وفاة (1,498,985 إصابة) وأوقيانيا 978 وفاة (31874 إصابة).

ونظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.