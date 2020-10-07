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الانتخابات الأميركيّة: ترامب يصف بادين بالـ"معتوه"

تاريخ النشر: 07/10/2020 - 19:20

الانتخابات الأميركيّة: ترامب يصف بادين بالـ"معتوه"
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

في ظل اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الأميركيّة، تزداد شدة المنافسة بين الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وغرّد ترامب على "تويتر"، اليوم الأربعاء، واصفا خصمه بايدن بالـ"معتوه"، وتتراجع نسبة التأييد لترامب في استطلاعات الرأي قبل شهر من الانتخابات الرئاسية.

وكتب ترامب في تغريدته "إنه معتوه منذ سنوات والجميع يعرف ذلك". وأضاف أن "وسائل الإعلام تجد نفسها مضطرة للتعامل معه وتحاول حمايته"، وأكمل قائلا: "هل لاحظتم أن كل الأمور السلبية ومعدل ذكائه الضعيف جدا لم تعد تذكر؟ أخبار مضللة!".

وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة تقدما واضحا لبايدن. ويبين استطلاع لقناة "سي أن أن" تقدم المرشح الديمقراطي مع 57% من الأصوات في مقابل 41 % لترامب.

وربط ترامب تغريدته بفيديو يظهر بايدن خلال حملته الانتخابية يقول لمجموعة من الراقصين الشباب "أريد أن أراكم ترقصون عندما تصبحون أكبر بأربع سنوات".

واعتبرت محطة "فوكس نيوز" أن إشارة بايدن الواضحة إلى نيته شن حملة لإعادة انتخابه بعد أربع سنوات من الآن، غير مناسبة.

وتعهد ترامب العودة إلى حملته الانتخابية سريعا والمشاركة في المناظرة الرئاسية الثانية في مواجهة بايدن في ميامي في 15 تشرين الأول/ أكتوبر.


#جو بايدن
#الانتخابات الأميركية
#دونالد ترامب
#معتوه
#تراجع تأييد ترامب

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