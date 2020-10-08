أميركا: احباط محاولة اختطاف لحاكمة ولاية ميشيغان

اتهمت محكمة فدرالية في الولايات المتحدة اليوم الخميس، ستة أشخاص بمحاولة اختطاف حاكمة ولاية ميشيغان الديمقراطيّة، غريتشن ويتمر، من منزلها، وفق وسائل إعلام أميركيّة.

وكشف مكتب التحقيقات الفدرالي في مذكرة المحكمة أن أربعة شخاص من الستة المتهمين سعوا لاجتماع يوم أمسِ الأربعاء لـ"دفع ثمن المتفجرات وتبادل المعدات التكتيكيّة".

يُذكر أن الشكوى الجنائية تنص على أن المؤامرة المزعومة تخص ويتمر ومنزلها الثاني في شمال ميشيغان.

حاكمة ولاية ميشيغان الديمقراطيّة، غريتشن ويتمر (أ. ب.)

وكتب أحد عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي في الإفادة الخطية التي حصلت عليها صحيفة "ديترويت نيوز": "تحدث العديد من الأعضاء عن قتل "طغاة "أو" اختطاف "حاكم حالي". "وقررت المليشيا أنهم بحاجة إلى زيادة أعدادهم وتشجيع بعضهم البعض على التحدث إلى جيرانهم ونشر رسالتهم".

كما أعلنت السلطات الأميركيّة عن عزمها توضيح جميع مُلابسات التحقيق ومحاولة اختطاف ويتمر في وقت لاحق من مساء اليوم، الخميس.

كانت ويتمر، التي فرضت بعض الإجراءات الأكثر صرامة في البلاد للتخفيف من جائحة كورونا، في أيار/ مايو، قالت إنها تعرضت للكثير من التهديدات بسبب ذلك.