بريطانيا: اعتقال 6 ناشطين من "أكشن فلسطين" ورفض لشركة أسلحة إسرائيلية

اعتقلت الشرطة البريطانيّة، اليوم السبت، 6 ناشطين بريطانيين من مجموعة "أكشن فلسطين" في مظاهرة نظمتها الحركة أمام المقر الرئيسي لشركة الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستيمز" والتي اقتحمها الناشطون في منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

ويطالب المتظاهرون بإزالة وإخلاء هذه الشركة من بريطانيا والتي تصنع محركات الطائرات بدون طيار لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

من صفحة "أكشن فلسطين" (تويتر)

ورفع الناشطون أعلام فلسطين ولافتات تطالب السلطات البريطانيّة بالكفّ عن تعاونها مع هذه الشركة وترخيص عملها في المملكة المتحدة. ويُذكر أن الشركة لديها 10 مبانٍ رئيسية في بريطانيا.

وطلى الناشطون الذين يطالبون بإغلاق المصنع واجهة المبنى باللون الأحمر في إشارة إلى لون الدماء الذي سُفك على يد المقاتلات الإسرائيليّة في غزّة وغيرها من أماكن استهداف جيش الاحتلال، ومن المشاهد التي برزت في المظاهرة هي صبغ العلم الإسرائيلي باللون الأحمر على هيئة المُلطخ بالدماء.

اعتقالات في المظاهرة من صفحة "أكشن فلسطين" ( تصوير شاشة "تويتر")

وفي حديثٍ سابق لـ"عرب 48" مع الناشطة البريطانيّة ذات الأصول العراقية الفلسطينية، هدى عموري، قالت إن "الشركة تملك 10 مقرات في المملكة المتحدة، وهي تسوّق أسلحتها على أساس أنها مجرّبة في الاعتداءات التي خاضتها إسرائيل على الفلسطينيين و‘أثبتت نجاعتها‘".

وكتبت المجموعة على صفحتها في "تويتر" مساء السبت، بعد المظاهرة أن "معارضة ضخمة ل‘إلبيت سيستيمز‘ وتم تنفيذ 6 اعتقالات بحق الناشطين ومن بينهم صحافي، لكنّ ‘أكشن فلسطين‘ ربحت اليوم".

Huge resistance against Elbit, 6 violent arrests including a journalist but #PalestineAction won the day! #PaintElbitRed #ShutElbitDown pic.twitter.com/khrgTeEDZ2 — Palestine Action (@Pal_action) October 10, 2020

حاولنا الاتصال بعموري لكننا لم نحصل على رد منها وعلى ما يبدو أنها من ضمن المعتقلين الستة، ويُشار إلى أن عموري في حال كانت من بين الموقوفين فهي تواجه اعتقالها الثالث في غضون شهور.