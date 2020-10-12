الصين: فحصوات كورونا لـ9 ملايين شخص بسبب 6 حالات فقط!

عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلن مسؤولون صينيّون، اليوم، الإثنين، عن إجراء فحوصات لأكثر من تسعة ملايين شخص في مدينة تشينغداو، بعد اكتشاف ستّ إصابات بفيروس كورونا فيها.

وأعلن مجلس المدينة عن حملة فحص واسعة النطاق في خمس مناطق من تشينغداو "خلال ثلاثة أيام" وفي المدينة بكاملها "في غضون خمسة أيام".

وتعتبر هذه أكبر حملة فحوصات جماعية منذ أشهر.

واحتوى العملاق الآسيوي الوباء لأشهر عدة على أراضيها بفضل ضوابط صارمة وفرض وضع كمامات وإجراءات الحجر وتطبيقات لتتبع المصابين. وعلى الصعيد الوطني الصيني، لا يُسجَّل يوميا سوى عدد قليل من الإصابات الجديدة، كلها تقريبا تُكتَشف لدى صينيين عائدين من الخارج ويوضعون في الحجر الصحي لدى وصولهم.

ويغذّي إعلان المدينة ستّ حالات إصابة بالفيروس محليّة المصدر يغذي المخاوف من عودة ظهور الوباء.

ووفقا للسلطات الصحية المحلية، يبدو أن جميع المصابين كانوا على اتصال بمستشفى في المدينة يُعالج مرضى كوفيد-19. لكنّ بؤرة العدوى لم تُعرف بعد.

وتتمتع الصين بقدرات اختبار واسعة النطاق وسريعة، وقالت لجنة الصحة إن أكثر من 140 ألف موظف في "المؤسسات الطبية والمرضى الذين استقبلوا مؤخرا" تم اختبارهم بالفعل في تشينغداو منذ تأكيد الحالات.

وفي حزيران/يونيو، خضعت مناطق واسعة من العاصمة بكين لاختبارات جماعية بعد أن اكتشفت المدينة التي تضم أكثر من 20 مليون حالات إصابة بالفيروس مرتبطة بسوق للمواد الغذائية.

وتحسن الوضع في الصين بشكل لافت منذ فترة ظهور الفيروس أواخر العام الماضي، عندما فرضت عمليات إغلاق واسعة النطاق أضرّت بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وسافر مئات الملايين عبر الصين لقضاء عطلة "الأسبوع الذهبي"، الأسبوع الماضي، مع عودة البلاد إلى النمو، في حين أدت الاختبارات وعمليات الإغلاق السريعة إلى الحد من موجات الفيروس الثانية.

وتسعى الصين، أيضًا، لتكون أول من ينتج لقاح معتمد لفيروس كورونا، حيث دخلت العديد من الشركات المرحلة النهائية من التجارب.

ورغم عدم اعتماد اللقاحات طبيا، أعطيت بالفعل لمئات الآلاف من العمال والجنود الرئيسيين بينما تستغل الصين روايتها بشأن الوباء لإظهار مرونة البلاد وقدرة الحكومة الشيوعية على التعامل مع الأزمة.