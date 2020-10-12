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بريطانيا: اعتقال 31 شخصا مشتبه بهم لانتهاكات جنسية بحق أطفال

تاريخ النشر: 12/10/2020 - 11:48

بريطانيا: اعتقال 31 شخصا مشتبه بهم لانتهاكات جنسية بحق أطفال
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

شنّت الشرطة البريطانيّة في لندن، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات أوقفت فيها 31 شخصا للاشتباه بمعاينتهم آلاف الصور عبر الإنترنت تظهر انتهاكات جنسية في حق أطفال، في إطار عملية واسعة لمكافحة هذه الممارسات.

وقالت "سكوتلاند يارد" في بيان إن العملية التي نُفذت بين 28 أيلول/سبتمبر و3 تشرين الأول/أكتوبر أسفرت عن توقيف "31 شخصا ومصادرة أكثر من 300 دليل مع تنفيذ 91 مذكرة تفتيش". كما أتاحت العملية "حماية مئة طفل".

وأضافت الشرطة إلى "الشرطيين سيتعين عليهم حاليا في إطار التحقيق، تحليل عشرات آلاف الصور لانتهاكات وحالات استغلال بحق الأطفال عبر الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الحواسيب المحمولة".

ونفذت العملية خلية تابعة لشرطة "متروبوليتن بوليس" ترمي إلى التصدي للانتهاكات الجنسية في حق الأطفال عبر الإنترنت، وهي تضم أكثر من مئتي شرطي متخصص.


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