المجمع الانتخابي سيثبت فوز بايدن وترامب يجدد مهاجمته للانتخابات

من المقرر أن يصوت المجمع الانتخابي، اليوم الإثنين، لاختيار الرئيس الأميركي المقبل، بناء على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز الديمقراطي جو بايدن، ويشهد اليوم تنصيبا غير رسمي لبايدن ونائبته كامالا هاريس، بينما جدد الرئيس دونالد ترامب مهاجمته للانتخابات واصفا إياها بالمزورة والأكثر فسادا في تاريخ البلاد.

ومن المتوقع أن يحصل على 306 أصوات، أي أكثر من 270 صوتا لازما للفوز، مقابل 232 صوتا لترامبم ن أصل 538. ليجتمع بعد ذلك الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير المقبل لفرز الأصوات الانتخابية، والتصديق بشكل نهائي على الفائز بالرئاسة ونائب الرئيس.

وأحيطت مقار المجالس التشريعية للولايات بإجراءات أمنية تحسبا لأي اضطرابات، بحسب موقع "أكسيوس" الذي أكد أن ولايات مثل كاليفورنيا وويسكونسن وميرلاند ونيومكسيكو، ستبث على الهواء مباشرة وقائع تصويت أعضاء المجمع الذين يمثلونها.

إلى ذلك، يخطط النائب الجمهوري مو بروكس برفقة عدد من المشرعين الأميركيين المؤيدين لترامب في الطعن في نتائج الانتخابات خلال جلسة السادس من الشهر المقبل، التي يصدق فيها الكونغرس على تصويت المجمع الانتخابي.

وجدد ترامب مهاجمته للانتخابات، قبيل تصويت المجمع الانتخابي، ووصفها في سلسلة تغريدات على تويتر، بأنها مزورة، معتبرا إياها الأكثر فسادا في تاريخ البلاد، كما ردد ادعاءاته بوجود مخالفات موثقة في الانتخابات. وقال ترامب إن تعامل المحكمة العليا مع الدعوى التي رفعت إليها "كان سخيفا وسيئا جدا لبلاده".

في المقابل، قال الفريق القانوني للرئيس المنتخب جو بايدن إنه لا توجد حاليا أي من الدعاوى القضائية التي رفعها ترامب أو فريقه أمام المحاكم، وإن القضايا الوحيدة المتبقية هي استئنافات متعلقة بدعاوى خاسرة.

ورفض الرئيس الأميركي المنتهية ولايته الحديث عما إذا كان سيحضر حفل تنصيب بايدن في 20 من الشهر المقبل، وقال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إنه لا يريد الحديث عما إذا كان سيحضر، مجددا التشكيك بنزاهة الانتخابات الرئاسية، وقال إنه سيواصل معركته القضائية على صعيد الولايات بعد حكم المحكمة العليا.