كورونا عالميا: 1.6 مليون وفاة ونحو 74 مليون إصابة

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة مليون و636 ألفا و687 شخصا، فيما أصيب أكثر من 73 مليونا و462 ألفاً و340 شخصا في العالم بالفيروس، تعافى منهم 47,202,800 شخص، وذلك منذ أُبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور الفيروس نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019.

وهذه الحصيلة التي أعدت استنادا إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية، قد لا تعكس إلا جزءا من العدد الفعلي للإصابات.

فالكثير من الدول لا تجري فحوصا إلا للأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض أو الحالات الخطرة، يضاف إلى ذلك محدودية إمكانات الفحص لدى عدد من الدول الفقيرة.

ونظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.

وسجلت، أمس الثلاثاء، 13,816 وفاة و709,087 إصابة جديدة في العالم. والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة هي الولايات المتحدة 2813 والبرازيل 964 وألمانيا952.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضررا من الوباء إذ سجلت 303,867 وفاة من 16,725,039 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز. وشفي ما لا يقل عن 6,298,082 أشخاص.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا هي البرازيل حيث سُجلت 182,799 وفاة و6,970,034 إصابة، والهند مع 144,096 وفاة و932,547 إصابة، والمكسيك مع 115,099 وفاة 1,267,202 إصابة، وإيطاليا مع 65,857 وفاة و1,870,576 إصابة.

وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 157 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها البيرو 112 وإيطاليا 109 والبوسنة 105 ومقدونيا الشمالية 104.

وأحصت أوروبا اليوم الأربعاء حتى ساعات الظهر 493,165 وفاة و22,744,336 إصابة، وأميركا اللاتينية والكاريبي 475,226 وفاة 14,187,130 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 317,487 وفاة و17,198,195 إصابة.

وسجلت في آسيا 207,297 وفاة و13,206,184 إصابة، والشرق الأوسط 85,505 وفيات و3,685,789 إصابة، وإفريقيا 57,064 وفاة و2,410,124، وأوقيانيا 943 وفاة و30,591 إصابة.