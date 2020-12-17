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لندن ترجح فشل مفاوضات بريكست

تاريخ النشر: 17/12/2020 - 23:23

لندن ترجح فشل مفاوضات بريكست
بريكست (أرشيفية أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: عدي محاميد

رجحت المملكة المتحدة البريطانية، اليوم الخميس، فشل محادثاتها التجارية لما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي في غياب تنازلات كبيرة تقدمها بروكسل، واعتبرت خصوصا الموقف الأوروبي بشأن حقوق الصيد "غير معقول".

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء اليريطاني، بوريس جونسون، في بيان إن "الوقت المتاح قصير للغاية ويبدو الآن من المرجح جدًا أنه لن يمكن التوصل إلى اتفاق من دون تغيير كبير في موقف الاتحاد الأوروبي". وصدر البيان إثر مكالمة هاتفية بين جونسون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، مساء الخميس، إن تجاوز الخلافات بين لندن والاتحاد الأوروبي في مفاوضات ما بعد بريكست سيكون "صعبًا للغاية"، بعد محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وكتبت فون دير لايين في تغريدة على تويتر: "قمنا أنا وبوريس جونسون، بتقييم المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورحبنا بإحراز تقدم كبير في العديد من القضايا. ومع ذلك، لا تزال هناك اختلافات كبيرة، ولا سيما بشأن الصيد. سيكون تجاوزها صعبًا للغاية. المفاوضات ستستمر غدا (الجمعة)".

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#بريكست
#بريطانيا
#الاتحاد الاوروبي
#بريكست

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