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أفغانستان: مقتل 15 مدنيا إثر تفجير استهدف تجمّعا دينيًّا 

تاريخ النشر: 18/12/2020 - 14:39

أفغانستان: مقتل 15 مدنيا إثر تفجير استهدف تجمّعا دينيًّا 
تفجير سابق بأفغانستان (توضيحية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قُتل 15 مدنيا على الأقل، وأصيب أكثر من 20 آخرين، جراء انفجار دراجة نارية مفخخة، استهدف تجمعا دينيا في إقليم غزني وسط البلاد، اليوم الجمعة، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" المحلية عن المتحدث باسم الوزارة، طارق عريان قوله، إن "الدراجة انفجرت أمام منزل في قرية "أجو جان" بمنطقة "جيلان" التابعة للإقليم المذكور".

وأضاف عريان أن "الهجوم استهدف تجمعا دينيالتلاوة القرآن الكريم".

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي على خلفية تصعيد العنف في البلاد.

وتستمر أعمال العنف في أفغانستان بالرغم من خوض "طالبان" والحكومة محادثات سلام بهدف طي صفحة الحرب.

وترعى قطر مفاوضات سلام أفغانية جارية حاليا في الدوحة، لإنهاء 42 عاما من النزاعات المسلحة، منذ انقلاب عسكري عام 1978، ثم غزو سوفيتي بين 1979 و1989.

وتعاني أفغانستان حربا منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم "طالبان"، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، من العام نفسه في الولايات المتحدة.

ولعبت قطر من قبل دور الوسيط في مفاوضات بين واشنطن و"طالبان"، ما أسفر عن توقيع اتفاق، في 29 شباط/ فبراير الماضي، نص على انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان تدريجيا.

كما نص على إطلاق سراح حوالي خمسة آلاف من سجناء "طالبان"، مقابل نحو ألف أسير من الحكومة الأفغانية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#انفجار دراجة نارية مفخخة
#أفغانستان
#مقتل مدنيين

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