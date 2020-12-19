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مصرع 8 أشخاص في حريق بقسم كورونا في مستشفى جنوبي تركيا

تاريخ النشر: 19/12/2020 - 09:31

مصرع 8 أشخاص في حريق بقسم كورونا في مستشفى جنوبي تركيا
(الأناضول)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

لقي ثمانية مرضى مصارعهم، اليوم السبت، من جرّاء حريق ناجم عن جهاز الأكسجين في قسم العناية المركزة لمرضى فيروس كورونا المستجد، بمستشفى جامعة "سانكو" في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

وأفاد المستشفى الخاص في بيان صدر عنه، بحدوث حريق في وحدة العناية المركزة لمرضى فيروس كورونا صباح السبت، جراء عطل في جهاز ضخ الأكسجين.

ولفت إلى أنه تمت السيطرة على الحريق في وقت وجيز، بفضل التدخل الأولي لطاقم المستشفى وفرقة الإطفاء التابعة لبلدية غازي عنتاب.

وأضاف أن 8 مرضى توفوا، 7 منهم في قسم العناية المركزة وثامن خلال نقله إلى مستشفى آخر، بينهم 3 نساء و5 رجال تتراوح أعمارهم بين 56 و85 عاما.

وأوضح أنه تم نقل 14 مريضا آخرين يخضعون للعناية المركزة إلى مستشفيات أخرى، وفتح تحقيق قضائي وإداري بشأن الحادثة.

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#فيروس كورونا
#حريق
#جهاز الأكسجين
#وحدة العناية المركزة
#مرضى كورونا

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