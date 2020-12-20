النمسا: اعتقال مشتبهين إضافيين في هجوم فيينا

اعتقلت السلطات النمساوية رجلين مشتبهين بالتورّط في هجوم فيينا في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بحسب ما أعلنت النيابة العامة اليوم، الأحد.

واعتقل المشتبهان يوم الجمعة الماضي.

وعثر على آثار الحمض النووي لأحدهما، وهو نمساوي من أصل أفغاني يبلغ من العمر 26 عاما، على سلاح الجريمة، على ما قالت ناطقة لوكالة فرانس برس.

وترفض النيابة العامة "تأكيد جنسية المتهم الثاني".

وفي الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، قتل أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و44 عاما خلال اعتداء إرهابي في العاصمة النمساوية.

وقد قتلت الشرطة حينها مواطنا نمسويا مقدونيا يبلغ من العمر 20 عاما يدعي أنه ينتمي إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

كذلك، حُلّت جمعية وإغلاق مسجد شاركا بحسب السلطات في تطرفه، بأمر من الحكومة.

وألقي القبض على 18 شخصا بعد وقت قصير من الهجوم في النمسا وسويسرا.

والنمسا بلد محايد يبلغ عدد سكانه 8,9 ملايين نسمة وقد نجت لفترة طويلة من التهديد الجهادي، لكنها سجلت أخيرا وجود حوالي 150 جهاديا على أراضيها.