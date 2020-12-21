سلالة كورونا الجديدة: العالم يسارع إلى الإغلاق

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

تواصل العديد من الدول حول العالم وخاصة بالقارة الأوروبية بإجراءات الإغلاق وتعليق الطيران وعدم استقبال الأجانب القادمين من بريطانيا، مع استمرار ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، معدية أكثر من السلالات الأخرى، مصدرها في المملكة المتحدة.

وعلقت العديد من الدول الرحلات الجوية القادمة من مطارات بريطانيا إليها، في حين لجأت دول أخرى إلى فرض الإغلاق والحجر الصحي في بعض المناطق.

دعت منظمة الصحة العالمية إلى تشديد تدابير احتواء الفيروس في ظل تحذير الحكومة البريطانية من أن سلالة جديدة أقوى لكورونا د "خرجت عن السيطرة".

وأعلنت الحكومة البريطانية تنظيم اجتماع لخلايا الأزمة التابعة لها اليوم الإثنين، وأفاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن شدة تفشي سلالة الفيروس الجديدة أجبرته على فرض إغلاق في معظم أنحاء انكلترا في فترة عيد الميلاد.

ويأتي هذا القلق العالمي من السلالة الجديدة، بينما تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم 77 مليونا، توفي منهم حوالي مليون و700 ألف شخص، بينما تماثل للشفاء أزيد من 54 مليونا، بحسب إحصاءات موقع ورلد ميتر.

وضمن الإجراءات للوقاية من سلالة كورونا الجديدة، أعلنت هونغ كونغ، اليوم الإثنين، أنها ستحظر كل الرحلات الجوية الآتية من بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا فيها.

وأوضحت وزيرة الصحة صوفيا تشان للصحافيين "بدءا من منتصف ليل الإثنين الثلاثاء، لن يكون هناك المزيد من رحلات الركاب القادمة إلى هونغ كونغ من المملكة المتحدة".

ووجد عشرات المسافرين الذين وصلوا من المملكة المتحدة أنفسهم عالقين في المطارات الألمانية ليل الأحد الإثنين، بعد قرار تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي اكتُشفت على اراضيه.

ومنعت الحكومة الهولندية نزول الركاب من العبارات الآتية من بريطانيا إلى هولندا، عند وصولها إلى موانئ البلاد الهولندية.

وقالت الحكومة إن "العبارات التي تصل إلى هولندا من المملكة المتحدة، لم تعد تستطيع نقل الركاب من الآن فصاعدا".

وكإجراء احترازي، أعلنت شركتا "ستينا لاين" و"يوروستار" اللتان تعملان بين المملكة المتحدة وهولندا عن توقف موقت لخدماتهما.

وقررت كندا على غرار العديد من الدول الأخرى تعليق رحلات الركاب الآتية من المملكة المتحدة، وذلك لمدة 72 ساعة، على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

واكتُشفت الأحد في إيطاليا حالة إصابة بالسّلالة الجديدة لفيروس كورونا، والتي يشتبه في أنّها معدية بشكل أكبر وتنتشر في جزء من بريطانيا، وقد قررت روما على الأثر تعليق الرحلات الجوّية مع المملكة المتحدة.

وتراقب السلطات الأميركية "بعناية شديدة" السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر في المملكة المتحدة لكنها لا تخطط لفرض حظر على السفر إلى هذا البلد في الوقت الحالي، بحسب ما أعلن مسؤولون رفيعون في قطاع الصحة.