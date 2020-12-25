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إردوغان: نأمل أن ننقل علاقاتنا مع إسرائيل إلى مستوى أفضل

تاريخ النشر: 25/12/2020 - 14:35

إردوغان: نأمل أن ننقل علاقاتنا مع إسرائيل إلى مستوى أفضل
الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الجمعة (الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة: "علاقاتنا مع إسرائيل على المستوى الاستخباراتي مستمرة ولم تتوقف ونواجه بعض الصعوبات مع الشخصيات في أعلى الهرم"، موضحا أنه يأمل في نقل العلاقات بين أنقرة وتل أبيب "إلى مستوى أفضل".

جاء ذلك في تصريحات صحافية عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكر إردوغان أنه "لا يمكن أن نقبل بسياسة إسرائيل تجاه فلسطين وهذه هي نقطة خلافنا معها والتي تستند لمفهومنا للعدالة ووحدة أراضي الدول".

وأضاف: "وما عدا ذلك، نأمل أن ننقل علاقاتنا معهم إلى مستوى أفضل (مع إسرائيل)".

(الأناضول)

وخلال التصريحات ذاتها، أعرب إردوغان عن تطلع بلاده لاستمرار العلاقات مع روسيا خلال الفترة القادمة.

وأضاف إردوغان: "نسير نحو أهدافنا المنشودة باصرار (مع روسيا) نظرا لحجم التجارة بيننا"

وتابع: "آمل أن تستمر علاقاتنا مع روسيا على نفس المنوال خلال الفترة القادمة".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الرئيس التركي
#رجب طيب إردوغان
#إسرائيل
#تركيا

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