  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

تسجيل 53 ألفا و135 إصابة بكورونا في بريطانيا خلال يوم

تاريخ النشر: 29/12/2020 - 20:40

تسجيل 53 ألفا و135 إصابة بكورونا في بريطانيا خلال يوم
مسنة بريطانية تتلقى اللقاح (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

سجّلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا حادا غير مسبوق في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، إثر إحصاء 53 ألفا و135 إصابة.

وزادت حصيلة اليوم عن سابقتها بأكثر من 11 ألفا، حيث سجلت بريطانيا، أمس الإثنين، 41 ألفا و385 إصابة، وكانت الأعلى منذ بدء انتشار الوباء.

وذكرت السلطات في بيان، أن حصيلة وفيات الفيروس خلال اليوم الأخير بلغت 414 شخصا، ورفعت الإجمالي إلى 71 ألفا و567.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات بلغ مليونين و382 ألفا و865، بعد تسجيل 53 ألفا و135 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي اكتشاف سلالة جديدة من كورونا، قالت إنها أسرع انتشارا بنسبة 70 بالمئة من سابقتها.

وفرضت الحكومة قيودا أكثر صرامة في عموم البلاد، وخاصة بمناسبة أعياد رأس السنة على خلفية تصاعد حالات الإصابة بالفيروس.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فيروس كورونا
#بريطانيا

حوارات

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"التعاون العسكري الروسي التركي سيستمر رغم العقوبات الأميركية"
"التعاون العسكري الروسي التركي سيستمر رغم العقوبات الأميركية"

2020-12-29

"أف بي آي": 500 طن من نيترات الأمونيوم تسببت بانفجار بيروت
"أف بي آي": 500 طن من نيترات الأمونيوم تسببت بانفجار بيروت

2020-12-29

السودان: تعرض شاب للموت تحت تعذيب قوات الدعم السريع
السودان: تعرض شاب للموت تحت تعذيب قوات الدعم السريع

2020-12-29

الأكثر قراءة

تقرير: اعتقال سما عبد الهادي

تقرير: اعتقال سما عبد الهادي "دي جي" حفل مقام النبي موسى

2020-12-28
حفل مقام النبي موسى مُنح تصريحا:

حفل مقام النبي موسى مُنح تصريحا: "يسرّنا إبلاغكم بموافقة الوزارة"

2020-12-28
قتيلان في شارع 6 واللد

قتيلان في شارع 6 واللد

2020-12-28
كيف تمكن الجناة من تنفيذ جريمتهم في شارع 6 رغم تواجد الشرطة؟

كيف تمكن الجناة من تنفيذ جريمتهم في شارع 6 رغم تواجد الشرطة؟

2020-12-28
اللد: مقتل سلمان الزبارقة بجريمة إطلاق نار

اللد: مقتل سلمان الزبارقة بجريمة إطلاق نار

2020-12-28