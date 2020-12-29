تسجيل 53 ألفا و135 إصابة بكورونا في بريطانيا خلال يوم

سجّلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا حادا غير مسبوق في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، إثر إحصاء 53 ألفا و135 إصابة.

وزادت حصيلة اليوم عن سابقتها بأكثر من 11 ألفا، حيث سجلت بريطانيا، أمس الإثنين، 41 ألفا و385 إصابة، وكانت الأعلى منذ بدء انتشار الوباء.

وذكرت السلطات في بيان، أن حصيلة وفيات الفيروس خلال اليوم الأخير بلغت 414 شخصا، ورفعت الإجمالي إلى 71 ألفا و567.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات بلغ مليونين و382 ألفا و865، بعد تسجيل 53 ألفا و135 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي اكتشاف سلالة جديدة من كورونا، قالت إنها أسرع انتشارا بنسبة 70 بالمئة من سابقتها.

وفرضت الحكومة قيودا أكثر صرامة في عموم البلاد، وخاصة بمناسبة أعياد رأس السنة على خلفية تصاعد حالات الإصابة بالفيروس.