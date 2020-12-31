السلالة الجديدة من كورونا تصل الصين

أكدت الصين تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) التي رصدت مؤخرا في بريطانيا، والتي يقول الخبراء إنها قادرة على الانتشار بشكل أسرع من السلالة الأساسية، بحسب ما أعلن مسؤولو الصحة في البلاد، اليوم الخميس.

والمريضة المصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس في الصين، شابة تبلغ 23 عاما من شنغهاي، وصلت من بريطانيا في 14 كانون الأول/ ديسمبر، وفق ما أعلن المركز الصيني لمكافحة الأوبئة في مذكرة بحثية نشرت أمس الأربعاء.

وأدخلت المصابة للمستشفى لدى وصولها بعد أن ظهرت عليها عوارض طفيفة.

وأجرى خبراء الصحة فحص تسلسل جيني على عينات أخذت في 24 كانون الأول/ ديسمبر؛ "نظرا لسجل السفر من المملكة المتحدة ونتائج غير طبيعية لفحص الحمض النووي"، بحسب مركز مكافحة الأوبئة.

وأظهر الفحص أن المريضة مصابة بسلالة مختلفة عن تلك المسجلة في شنغهاي أو ووهان في السابق.

وأظهرت مزيد من الفحوص إصابتها بالسلالة التي أُطلق عليها "بي.7.1.1" التي تتفشى في المملكة المتحدة منذ تشرين الأول/ أكتوبر.

ودفعت السلالة الجديدة بسلطات أكثر من 50 بلدا إلى فرض قيود سفر على المملكة المتحدة. ومن بين تلك الدول الصين، مهد الوباء الذي رصد للمرة الأولى العام الماضي.

ولا يوجد حتى الآن دليل على أن الإصابة بالسلالة الجديدة يحتمل أن تؤدي إلى حالة أكثر خطورة من كوفيد-19 أو تزيد من خطر الوفاة.