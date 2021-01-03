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جونسون للأسكتلنديين: لا استفتاء قبل 25 عامًا

تاريخ النشر: 03/01/2021 - 16:54

جونسون للأسكتلنديين: لا استفتاء قبل 25 عامًا
جونسون (أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

أكّد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم، الأحد، معارضته لإجراء استفتاء على استقلال أسكتلندا، قائلا إنه يجب ألا يجرى إلا بعد مرور جيل كامل، فيما جدّدت زعيمة أسكتلندا الدعوات لإجراء تصويت جديد عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون خلال مداخلة في برنامج "أندرو مار شو"، الذي يبثّ على شبكة "بي بي سي"، "الاستفتاءات، من خلال تجربتي وخبرتي المباشرة، في هذا البلد، ليست أحداثا ممتعة"، وأضاف "لا توجد قوة توحيدية ملحوظة في المزاج الوطني. هذا يحصل مرّة في الجيل".

وصوّتت أسكتلندا للبقاء جزءًا من المملكة المتحدة في استفتاء أجري عام 2014.

وقد وصفته زعيمة الحزب الوطني الأسكتلندي، نيكولا ستورجون، في ذلك الوقت بأنه تصويت واحد كل جيل، لكنها تقول الآن إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو أمر عارضته غالبية الأسكتلنديين، غيّر اللعبة.

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة دعما ثابتا للاستقلال، مدعوما بالخلافات بين لندن والحكومات المفوضة حول التعامل مع فيروس كورونا.

وكتبت ستورجون على الموقع الإلكتروني لحزبها، أمس، السبت، "لوقت طويل، أخذت الحكومات البريطانية المتعاقبة أسكتلندا في الاتجاه الخاطئ وبلغت ذروتها بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فلا عجب أن الكثير من الناس في اسكتلندا ضاقوا ذرعا".

وقالت "لم نرغب في المغادرة (الاتحاد الأوروبي) ونأمل في أن ننضم إليكم من جديد قريبا كشريك على قدم المساواة".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#بريطانيا
#أسكتلندا
#الاتحاد الأوروبي
#جونسون

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