كورونا عالميا: نحو 2 مليون وفاة و90 مليونا و85 ألف إصابة

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، في جميع أنحاء العالم إلى 90 مليونا و85 ألف إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس مليونا و935 ألف إصابة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

ويواصل فيروس كورونا الانتشار في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم، السبت، تراجعاً مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، وسجلت 727 ألفا و131 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 12,437 حالة وفاة.

وأظهرت بيانات رسمية أن السلالة الجديدة المتحورة لفيروس كورونا المستجد الأسرع نقلا للعدوى، انتشرت حاليا في 8 ولايات أميركية.

وفي أستراليا، قال مسؤولو الصحة اليوم إنهم في حالة تأهب قصوى بعد رصد حالات إصابة بسلالات متحورة شديدة العدوى من فيروس كورونا جرى اكتشافها لأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

وأثبتت الاختبارات إصابة أكثر من 360 شخصا في تفشي كوفيد-19 المتزايد جنوبي بيجين في مقاطعة خبي المجاورة.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأحد، أنه تم تأكيد 69 حالة جديدة في آخر 24 ساعة، بما في ذلك 46 حالة في خبي.

وسجلت مقاطعة خبي 183 حالة مؤكدة و181 حالة إضافية بدون أعراض خلال الأيام الثمانية الماضية.

ووفقا للبيانات، فإن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا 3,235 وفاة، والبرازيل 1,115 وفاة، والمكسيك 1,038 وفاة، وبريطانيا 1,035 وفاة، وألمانيا 660 وفاة.

بينما الدول الخمس التي سجلت أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا 249,519 إصابة، والبرازيل 60,078 إصابة، وبريطانيا 59,937 إصابة، وروسيا 23,309 إصابات، وجنوب أفريقيا 21,606 إصابات.

وعادت البرازيل للتقدم على حساب بريطانيا التي سجلت أمس الأول حصيلة إصابات جديدة مكتشفة تتخطى ولأول مرة حاجز الـ60 ألفا، فيما عادت روسيا للانضمام إلى الدول الخمس عالميا بعد أن غادرتها أمس الأول، كما تقدمت جنوب أفريقيا من جديد.

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأحد، الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا 3781,480 وفاة، والبرازيل 202,657 وفاة، والهند 151,048 وفاة، والمكسيك 133,204 وفيات، وبريطانيا 80,868 وفاة.

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأحد، الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا 22,699,938 إصابة، والهند 10,451,346 إصابة، والبرازيل 8,075,998 إصابة، وروسيا 3,379,103 إصابات، وبريطانيا التي تخطت اليوم حاجز الـ3 ملايين بواقع 3,017,409 إصابات.