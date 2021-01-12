بومبيو يلتقي رئيس الموساد ويعتزم أتهام إيران بالتعاون مع القاعدة

يعتزم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، استخدام معلومات استخباراتية رفعت عنها السرية في الآونة الأخيرة، لاتهام إيران علنا بأن لها صلات بتنظيم القاعدة.

وقال مصدران مطلعان، لرويترز إن بومبيو يقوم بذلك في إطار تحركه في اللحظات الأخيرة ضد إيران، قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال المصدران إن بومبيو سيقدم، اليوم الثلاثاء، تفاصيل بشأن مزاعم توفير إيران ملاذا آمنا لقادة القاعدة ودعمها، رغم شكوك لدى مجتمع الاستخبارات والكونغرس.

ولم يتضح بعد ما الذي يعتزم بومبيو الكشف عنه في خطابه أمام نادي الصحافة الوطني في واشنطن اليوم الثلاثاء. وقال المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إنه قد يستشهد بمعلومات رفعت عنها السرية بشأن مقتل أبو محمد المصري الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في طهران في آب/أغسطس.

وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن بومبيو التقى مع رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين في واشنطن، الليلة الماضية.

وأفاد موقع "واللا" الإلكتروني أن بومبيو التقى برئيس الموساد وشوهد وهو يتناول الطعام مع كوهين، وذلك قبل التقارير التي تتحدث أن بومبيو سيقدم "معلومات استخبارية موثقة حول علاقات إيران مع تنظيم القاعدة".

ومنذ بداية إدارته، فرض الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، عقوبات على المسؤولين والسياسيين والشركات الإيرانية، في محاولة لإجبار طهران على التفاوض بشأن اتفاق أوسع يزيد من تقييد أنشطتها النووية.

ويقول مسؤولون أميركيون إن من المتوقع فرض مزيد من العقوبات قبل رحيل ترامب عن منصبه.

ورغم أن العقوبات أدت إلى انخفاض حاد في صادرات النفط الإيرانية وزادت من المصاعب الاقتصادية للمواطنين الإيرانيين، فإنها فشلت في إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات.

وقال الرئيس المنتخب جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستعاود الانضمام إلى الاتفاق النووي "إذا استأنفت إيران الامتثال الصارم".