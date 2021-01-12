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فرنسا: القبض على سبعة أشخاص مشتبه بضلوعهم في مقتل المدرّس باتي

تاريخ النشر: 12/01/2021 - 21:20

فرنسا: القبض على سبعة أشخاص مشتبه بضلوعهم في مقتل المدرّس باتي
استنفار أمني بباريس بعد قتل المدرس (أرشيفية - أ.ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: عرب 48

ألقي القبض، الثلاثاء، على سبعة شبان تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عامًا في مناطق مختلفة في فرنسا في إطار التحقيق في اغتيال المدرّس، سامويل باتي، الذي قتل بعدما قُطع رأسه قرب باريس في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفق ما أفادت مصادر عدة.

وقال مصدر قضائي إن "المشتبه بهم كانوا ينتمون إلى مجموعات في تطبيقات مراسلة مختلفة كان ينتمي إليها أيضًا (عبد الله) أنزوروف"، الشاب الشيشاني الذي قطع رأس باتي بعدما عرض رسومًا كاريكاتورية تمثل النبي محمد على طلابه.

ومن بين الموقوفين السبعة شبان من الشيشان.

وقال مصدر، إن عمليات التوقيف نفذتها مديرية مكافحة الإرهاب، سدات، والمديرية العامة للأمن الداخلي في مدن مختلفة في فرنسا، بحسب وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وفي كانون الأول/ ديسمبر، أخلي سبيل خمسة شبان تتراوح أعمارهم بين 18 و21 من أصل شيشاني، اشتبه في صلاتهم مع منفذ الجريمة، بعد توقيفهم، دون اتخاذ أي إجراء آخر.

وفي المجموع، تم اتهام 14 شخصًا في إطار التحقيق في اغتيال سامويل باتي (47 عامًا).

ونشر أنزوروف رسالة صوتية باللغة الروسية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب عرضه صورة ضحيته مذبوحًا جاء فيه إنه "ثأر للنبيّ"، ملقيًا باللوم على مدرّس التاريخ والجغرافيا لأنه أظهره "بطريقة مهينة".

وقتل عناصر أمن أنزوروف بعدما هاجمهم عقب تنفيذه الاعتداء.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فرنسا
#باريس
#سامويل باتي

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