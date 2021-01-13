رغم تصويت مجلس النواب: بنس يرفض عزل ترامب

أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، رسميا، رفضه اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور لتنحية الرئيس دونالد ترامب، في قرار سيدفع الديموقراطيين لأن يوجهوا، في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، لائحة اتهامية للمرة الثانية ضد الرئيس المنتهية ولايته لمحاكمته في مجلس الشيوخ بهدف عزله.

وقال بنس في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي إنه "مع بقاء ثمانية أيام فقط في فترة ولاية الرئيس، أنتِ والكتلة الديموقراطية تطلبان مني ومن الحكومة تفعيل التعديل الخامس والعشرين، للدستور، والذي يجيز لنائب الرئيس بأن يقرر بالاشتراك مع أغلبية الوزراء تنحية الرئيس إذا ما وجدوه غير قادر على تحمل أعباء منصبه.

وأضاف "لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يصب في مصلحة أمتنا أو يتماشى مع دستورنا".

وسبق هذا الرد لنائب الرئيس أن صوتت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، لصالح قرار يطالب بنس بتفعيل التعديل 25 من الدستور لعزل ترامب، بالمقابل أكد بنس معارضته اللجوء إلى التعديل الدستوري.

ويمنح التعديل الـ25 من الدستور الأميركي نائب الرئيس وأغلب أعضاء الحكومة صلاحية عزل الرئيس من منصبه، عن طريق إعلان عدم أهليته لأداء مهامه.

وبالتوازي مع هذا المسار، يعقد مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، اليوم الأربعاء، جلسة ستنظر في مشروع قرار آخر قدمه 3 مشرعين ديمقراطيين، يتهم ترامب بالتحريض على التمرد، مما يتيح بدء إجراءات لمحاكمته في الكونغرس، وكانت لجنة القواعد في المجلس أقرت قواعد المناقشة والتصويت للمحاكمة البرلمانية لترامب، وهي الثانية منذ توليه السلطة، وقبل أسبوع من انتهاء ولايته.

وعلى الرغم من أن تفعيل إجراءات محاكمة الرئيس تنطلق في مجلس النواب، إلا أن تنتهي في مجلس الشيوخ بالتصويت على قرار عزله، والذي يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء، ويسيطر الجمهوريون على المجلس خلال ما تبقى من ولاية ترامب.

وقالت النائبة الجمهورية ليز تشيني، التي تتولى منصبا رفيعا في قيادة الحزب الجمهوري بمجلس النواب، إنها ستصوت لمساءلة الرئيس دونالد ترامب، وأضافت في بيان "استدعى (ترامب) هذا الحشد…وألهب شعلة هذا الهجوم" على مبنى الكابيتول يوم السادس من يناير/كانون الثاني الحالي.

وليز تشيني هي ابنة ديك تشيني نائب الرئيس السابق جورج دبليو بوش.

من ناحية أخرى، قدم 6 نواب جمهوريين مشروع قرار لتوبيخ ترامب، بسبب محاولته إلغاء الانتخابات الرئاسية بشكل غير قانوني، وانتهاكه قسَم توليه المنصب.

وشنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي هجوما لاذعا على ترامب خلال جلسة مجلس النواب، وقالت إنه حرّض أنصاره على الهجوم على الكونغرس ثم قال إنه غير مسؤول عما قام به أنصاره الذين وصفتهم بالمتمردين والإرهابيين.

وأضافت بيلوسي خلال جلسة لمجلس النواب إنه يجب عزل ترامب فورا، لأن أعماله أثبتت أنه غير قادر على أداء مهامه، على حد قولها.