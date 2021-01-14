اتّهام ترامب ضمن آلية عزل ثانية... ماذا بعد؟

باشر مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، بآلية عزل ثانية ضدّ الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، موجّهًا إليه الاتهام قبل أيام قليلة من انتهاء ولايته، ما يطرح تساؤلات حول الخطوات التالية. وبات ترامب الرئيس الأميركي الوحيد الذي تعرّض مرّتين لآلية العزل التي نادرا ما يتم اللجوء إليها في الأساس.

وصوّت مجلس النواب بغالبية 232 صوتا في مقابل 197 لاتهام ترامب، مع انضمام عشرة جمهوريين إلى زملائهم الديمقراطيين.

ما هي الاحتمالات المطروحة؟

وثمّة احتمالات عدة مطروحة الآن بعدما اتهم مجلس النواب، ترامب، بـ"التحريض" على الهجوم الذي شنه أنصار له الأسبوع الماضي على مقر الكونغرس خلال جلسة كان يعقدها بمجلسيه للمصادقة على فوز الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية.

نتائج التصويت (أ ب)

وبعد توجيه التهمة إلى ترامب بـ"التحريض على التمرد"، يعود لرئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، أن تحيل بيان الاتهام على مجلس الشيوخ في الموعد الذي تقرره. وينظم مجلس النواب عندها محاكمة.

وهذا ما حصل العام الماضي بعدما باشر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون آلية عزل بحقّ ترامب في عام 2019، لممارسته ضغوطا على الرئيس الأوكراني لحمله على فتح تحقيق ضد نجل خصمه السياسيّ بايدن، غير أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون برأ ترامب في شباط/ فبراير 2020.

لكن هذه المرة، لم يبق لترامب سوى أسبوع واحد في البيت الأبيض قبل أن يؤدي بايدن اليمين الدستورية في 20 كانون الثاني/ يناير، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

ومجلس الشيوخ حاليا في عطلة لأسبوع ومن غير المقرر أن يستأنف العمل قبل 19 كانون الثاني/ يناير.

وقال رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إنه بإمكان رئيس مجلس الشيوخ، الجمهوري ميتش ماكونيل، دعوة أعضاء المجلس إلى الحضور في وقت مبكر لعقد دورة طارئة، لكن ماكونيل أبلغ أنه لن يقوم بذلك.

وحتى إذا تحرك مجلس النواب "بسرعة"، لن يكون من الممكن القيام بمحاكمة قبل تنصيب بايدن ومغادرة ترامب مهامه، بحسب ما أوضح ماكونيل في بيان.

رئيسة مجلس النواب، بيلوسي (أ ب)

وقال ماكونيل: "نظرا إلى القوانين والآليات والسوابق التي تنظم محاكمات الرؤساء في سياق آلية العزل في مجلس الشيوخ، ليس هناك ببساطة أي احتمال لإتمام محاكمة عادلة وجدية قبل تنصيب الرئيس المنتخب بايدن الأسبوع المقبل".

وعلّق شومر على ذلك في بيان رحب فيه باتهام مجلس النواب لترامب، فأكد أنه بمعزل عن تاريخ بدء الإجراءات، "لا تخطئوا، فستكون هناك محاكمة ضمن آلية عزل في مجلس الشيوخ الأميركي".

وتابع: "أصبح دونالد ترامب وبحق أول رئيس في تاريخ أميركا تلحق به وصمة العزل مرتين" مضيفا: "مجلس الشيوخ مطالب بالتحرك وسيباشر محاكمته وينظم عملية تصويت لتوجيه التهمة إليه".

هل يمكن لمجلس الشيوخ محاكمة رئيس بعد انتهاء مهامه؟

وفتحت آلية عزل في حق ثلاث رؤساء أميركيين حتى الآن، لكن لم يسبق أن حاكم مجلس الشيوخ رئيسا بعد انتهاء مهامه.

وجرت آليات العزل الثلاث حتى الآن في حق ترامب والرئيسيين؛ أندرو جونسون وبيل كلينتنون، فيما كانوا جميعهم لا يزالون في البيت الأبيض.

وعلى غرار آلية عزل ترامب الأولى، خلصت الآليتان في حق جونسون العام 1868 وكلينتون في 1998-1999 إلى اتهامهما في مجلس النواب وتبرئتهما في مجلس الشيوخ.

رئيس مجلس الشيوخ، الجمهوري ماكونيل (أ ب)

ويقول بعض خبراء الدستور الأميركي، إنه لا يمكن لمجلس الشيوخ محاكمة رئيس سابق، لكن سبق أن تم اتهام أعضاء سابقين في مجلس الشيوخ وقضاة سابقين في مجلس النواب، ومحاكمتهم في مجلس الشيوخ بعد انتهاء مهامهم.

ما الذي تتطلّبه إدانة الرئيس؟

وفي حال جرت محاكمة ترامب بعد 20 كانون الثاني/ يناير، فستكون السيطرة على مجلس الشيوخ انتقلت عندها إلى الديمقراطيين وسيكون شومر رئيسا للغالبية.

ولن يعود ماكونيل رئيسا للمجلس، لكن سيكون له نفوذ على زملائه الجمهوريين، وهو لم يستبعد إدانة ترامب.

وقال في رسالة إلى زملائه الجمهوريين: "في حين ضجت وسائل الإعلام بالتكهنات، فإنني لم أتّخذ قراري النهائي بالنسبة الى كيفية التصويت، أعتزم الاستماع إلى الحجج القانونية حين يتم تقديمها في مجلس الشيوخ".

وكان السناتور الجمهوري عن كنتاكي، قد أحبط الآلية السابقة لعزل ترامب، إذ نجح في توحيد الجمهوريين في رفضهم إدانة الرئيس، باستثناء ميت رومني من ولاية يوتا.

لكن هذه المرة، يعتبر ماكونيل بحسب تقارير صحافية أن ترامب ارتكب مخالفات تستوجب العزل، ويرى فرصة في تطهير الحزب الجمهوري من ترامب بشكل نهائيّ.

وتتطلب إدانة الرئيس موافقة غالبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين، ما يعني أنه في حال حضر جميع الأعضاء الجمهوريين الجلسة، ينبغي أن ينضم 17 منهم على الأقل إلى الديمقراطيين في التصويت لتثبيت الاتهام في حق الرئيس.

وقال شومر إن مجلس الشيوخ، لن يصوت فقط على إدانة ترامب بارتكاب "جرائم كبرى وجنح"، بل سيجري كذلك تصويتا لمنعه من الترشح مجددا لوظيفة فدرالية.

رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، شومر (أ ب)

وألمح ترامب إلى ترشحه مجددا لانتخابات 2024، وبإمكان مجلس الشيوخ منعه من خوض أي سباق للبيت الأبيض مستقبلا بمجرد تصويت بغالبية بسيطة.

آلية الإقالة؛ متى يمنح الدستور للكونغرس إمكانية عزل الرئيس؟

ويمنح الدستور الأميركي، الكونغرس إمكانية عزل الرئيس، أو نائب الرئيس أو قضاة فدراليين أو سواهم؛ في حال "الخيانة، أو الفساد أو جرائم أو جنح كبرى أخرى".

وتجري الآلية على مرحلتين، إذ يقوم مجلس النواب أولا بالتصويت بغالبية بسيطة على البيان الاتهامي الذي يعرض بالتفصيل الوقائع المنسوبة إلى الرئيس، وهو ما يسمى باللغة الإنجليزية "إيمبيتشمنت".

وفي ختام المداولات، يقوم أعضاء المجلس المئة بالتصويت. وتتطلب إدانته غالبية الثلثين. وفي هذه الحالة يقال بشكل تلقائي وبدون إمكانية الطعن في القرار ويتولى نائب الرئيس الرئاسة. وإذا لم يحصل ذلك، تتم تبرئة الرئيس.

وفي حال إدانته، تجري عملية تصويت ثانية بالغالبية البسيطة لمنعه من الترشح مجددا.

بماذا اتُّهِم ترامب سابقا؟

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2019، وجه مجلس النواب الاتهام إلى ترامب بـ"سوء استغلال السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس"، بعدما طلب من أوكرانيا التحقيق في نجل خصمه الديمقراطي بايدن، لقاء منح مساعدة عسكرية تم تجميدها وهي أساسية للبلد الذي يشهد حربا، غير أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون برأه في 5 شباط/ فبراير 2020 بعد محاكمة استمرت أسبوعين.

وأعلن الرئيس الجمهوري لمجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل الأربعاء أن محاكمة ترامب لا يمكن أن تجري قبل انتهاء ولايته في 20 كانون الثاني/ يناير.

الرئيس المنتخب، بايدن (أ ب)

ولا يوضح الدستور التدابير التي يمكن اتخاذها بعد انتهاء مهام المتهم. وفي عام 1876، تساءل أعضاء مجلس الشيوخ إن كان من صلاحياتهم محاكمة وزير الحرب، ويليام بيلكناب، بعدما غادر الإدارة، واستنتجوا أن ذلك ممكن، وانتهت المحاكمة بتبرئته من تهم الفساد الموجهة إليه.

هل يُحدّد الدّستور جدولا زمنيا؟

ولا يحدّد الدستور جدولا زمنيا. ويمكن بالتالي لمجلس النواب التريث قبل إحالة بيان الاتهام على مجلس الشيوخ، حتى يتسنى تثبيت الفريق الحاكم الجديد والمصادقة على أولى تدابير بايدن.

وينقسم مجلس الشيوخ بالتساوي بين خمسين عضوا ديمقراطيا وخمسين عضوا جمهوريا، وبالتالي يبدو من الصعب تحقيق غالبية الثلثين، خصوصا أن عضوا جمهوريا واحدا صوت مع الديمقراطيين في آلية العزل الأولى بشأن الفضيحة الأوكرانية.

لكن بعدما ألمح ترامب إلى إمكانية ترشحه في انتخابات 2024، قد يعمد بعض الجمهوريين من أعضاء مجلس الشيوخ إلى المصادقة على التهمة الموجهة إليه بهدف إبعاده نهائيا عن السياسة.

وأبلغ ماكونيل أنه لا يستبعد التصويت لإدانة ترامب، في موقف ملفت إذ أنه قاد بيد من حديد المحاكمة السابقة في مجلس الشيوخ، مبقيا أعضاء الغالبية موحدين خلف الرئيس، غير أن الملياردير الجمهوريّ لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة لدى ملايين الأميركيين، وقد يتردد بعض الأعضاء في إثارة عداء هؤلاء الناخبين.