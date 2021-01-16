وزارة الدفاع الأميركية تضم إسرائيل إلى منطقة قيادتها في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس، الجمعة، عن اعتزامها ضم إسرائيل إلى منطقة قيادتها المركزية في الشرق الأوسط، في إجراء يبدو موجها لتعزيز الجبهة المناهضة لطهران.

وقالت الوزارة في بيان إن "تهدئة التوتر بين إسرائيل وجيرانها العرب، بفضل ‘اتفاقات أبراهام‘، يعطي الولايات المتحدة فرصة إستراتيجية لجمع الشركاء المهمين ضد تهديدات مشتركة في الشرق الأوسط". وإيران هي المعنية بذلك، وإن لم تُذكر في البيان بشكل مباشر.

وتنص اتفاقات "أبراهام" على تطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل.

وتلك الدول العربية هي على التوالي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، وقد طبعت علاقاتها مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة، ممثلة في جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب وكبير مستشاريه.

وأعاد ذلك رسم التوازنات في الشرق الأوسط، وقدّر البنتاغون أنه يمكن بالتالي إدارة الروابط العسكرية مع إسرائيل عبر الذراع الشرق أوسطية في القيادة المركزية (سنتكوم) وليس عبر الذراع الأوروبية.

وتسهل هذه الخطوة، التعاون العسكري في المسائل الإقليمية ويمكن لها أن تقرب المسؤولين العسكريين الإسرائيليين من نظرائهم في دول الخليج العربية. ومن شأنها أيضا أن تعقد تعاون سنتكوم مع حلفاء لإيران على غرار العراق.

وأشار البيان إلى أن البنتاغون يلجأ أحيانًا إلى إجراء تغيرات في نطاقات المسؤوليات من أجل حماية مصالح الولايات المتحدة وخفض المخاطر والتهديدات عليها.

ولفت إلى أن إسرائيل تعتبر من الشركاء الإستراتيجيين الأبرز للولايات المتحدة، مضيفًا: "هذه الخطوة ستوفر المزيد من الفرص للتعاون مع شركائنا في منطقة القوات المركزية الأميركية، مع الحفاظ على تعاون قوي بين إسرائيل وحلفائنا الأوروبيين".

وتشرف "القيادة المركزية" على الأعمال العسكرية للولايات المتحدة في بلدان عدة بينها سورية واليمن والعراق وأفغانستان.

وتقضي تعليمات ترامب بتوسيع مظلة القيادة المركزية لتضم إسرائيل بجانب الدول العربية، التي تقع ضمن نطاق عملياتها.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت الجمعة خفض عديد قواتها في كل من أفغانستان والعراق إلى 2500 عنصر، تماشيا مع مسعى ترامب لوضع حد لـ"الحروب التي لا تنتهي".