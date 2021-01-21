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فرنسا: مقتل أكثر من 20 مسلحا في بوركينا فاسو

تاريخ النشر: 21/01/2021 - 23:54

فرنسا: مقتل أكثر من 20 مسلحا في بوركينا فاسو
(أرشيفية أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: عدي محاميد

قُتل أكثر من 20 جهاديا على أيدي الجنود الفرنسيين هذا الشهر في بوركينا فاسو قرب الحدود مع مالي المضطربة، حسبما أعلن الجيش الفرنسي يوم الخميس.

وتواجه بوركينا فاسو إحدى الدول الأكثر فقرا في العالم، تمردا عنيفا يشنه متطرفون "إسلاميون" مسلحون قدموا من مالي المجاورة في 2015.

وقضى في عمليات التمرد 1100 شخص تقريبا ونزح أكثر من مليون من منازلهم.

وقامت مروحيات فرنسية طراز "تايغر" السبت الماضي، "بتحييد" "قافلة مشبوهة تضم 30 دراجة نارية" في منطقة ببوركينا فاسو قرب بلدة بوليكيسي المالية، في عملية قتل فيها 10 جهاديين، بحسب المتحدث العسكري الفرنسي الكولونيل فريديريك باربري.

وفي اليوم ذاته قصفت طائرة مسيرة فرنسية آلية رباعية الدفع كانت متجهة إلى مالي، بحسب المتحدث.

والأحد أطلقت مروحيات فرنسية النار على مجموعة تضم 40 دراجة نارية "ما سمح لنا بإيقاف القافلة وتحييد أكثر من عشرة إرهابيين مسلحين وتدمير نحو 10 دراجات نارية"، بحسب باربري.

وتنشر فرنسا قوات لها في المنطقة لمكافحة الجهاديين.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فرنسا
#بوركينا فاسو

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