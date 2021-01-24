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مادورو يدعو الإدارة الأميركية لطي صفحة الماضي بين البلدين

تاريخ النشر: 24/01/2021 - 09:17

مادورو يدعو الإدارة الأميركية لطي صفحة الماضي بين البلدين
نيكولاس مادورو (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أمس السبت، عن استعداد بلاده طيّ صفحة الماضي المتوترة مع الولايات المتحدة، وافتتاح صفحة جديدة، أشار في تصريحاته إلى أنه يدعو لتأسيس "مسار جديد" بعد سنوات من العلاقات المتأزّمة مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال الرئيس الاشتراكي أمام أنصاره "نحن على استعداد لسلوك مسار جديد في علاقاتنا مع حكومة جو بايدن يستند إلى الاحترام المتبادل والحوار والتواصل والتفهّم"، مضيفًا أنّه "على استعداد لقلب الصفحة" مع الإدارة الأميركيّة الجديدة.

كانت إدارة ترامب فرضت عقوبات اقتصاديّة عدّة على فنزويلا، تشمل حظرًا نفطيًّا لا يزال ساريًا منذ عام 2019، في محاولة لإطاحة نظام مادورو الاشتراكي الذي تصفه الولايات المتحدة بالمستبدّ.

وبعد برود في العلاقات بين البلدين استمرّ سنوات، انقطعت العلاقات الدبلوماسيّة نهائيًّا بين كراكاس وواشنطن في 23 كانون الثاني/ يناير 2019 إثر اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسًا مؤقّتًا لفنزويلا.

وبعد فوز بايدن في الانتخابات الأميركيّة، هنّأ مادورو السياسيَّ المخضرم، قائلًا إنّ فنزويلا "مستعدّة للحوار والتفاهم الجيّد مع شعب الولايات المتحدة وحكومتها"، مكرّرًا ذلك في كانون الأوّل/ديسمبر.

ويعتقد محلّلون أنّ إدارة بايدن ستتّخذ موقفًا أكثر اعتدالًا حيال فنزويلا وستدعم الوساطات الدوليّة من أجل الانتقال نحو حكومة جديدة في هذا البلد.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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#فنزويلا
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#علاقة أميركا وفنزويلا
#جو بايدن

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