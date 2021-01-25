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5 قتلى بينهم امرأة بإطلاق نار في أميركا

تاريخ النشر: 25/01/2021 - 09:45

5 قتلى بينهم امرأة بإطلاق نار في أميركا
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

قتل 5 أشخاص، من بينهم امرأة حامل، بإطلاق نار في مدينة إنديانابوليس الأميركية، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الإثنين.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" أن امرأة حامل كانت من بين الذين قتلوا، كما قتل طفل المرأة الذي لم يولد بعد.

كما تم نقل صبي أُصيب بطلق ناري إلى مستشفى مجاور، ومن المتوقع أن ينجو.

ووصف رئيس إدارة شرطة إنديانا بوليس الحادث بأنه "أكبر حادث إطلاق نار في المدينة خلال أكثر من عقد من الزمان".

وقالت الشرطة إنها عثرت على جميع القتلى داخل أحد المنازل بشارع ادامز.

وقال ضابط الشرطة شين فولي في مؤتمر صحافي "لا يبدو أن هذا عمل عشوائي".

وأضاف قائد شرطة المدينة إن الحادثة تمثل "مستوى جديدا من الشر"، فيما لم يتم اعتقال أي مشتبه به.

ورجحت تحقيقات الشرطة أن أكثر من شخصا كانون ضالعين في إطلاق النار الذي تسبب بالقتلى.

واكتشف رجال الشرطة ضحايا الجريمة، بعد أن تم استدعاؤهم للتحقيق في تقارير عن إصابة شخص بإطلاق نار في شمال شرق المدينة.

وذكرت صحيفة "إندي ستار"، أن سلطات إنفاذ القانون تحقق فيما إذا كان مطلقو النار حصلوا على الأسلحة بشكل غير قانوني.

ولم يتم التعرف على أي مشتبه به حتى الآن، وفقا لتصريحات الشرطة، وواصل المحققون تمشيط مكان الحادث بحثا عن أدلة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#أميركا
#إطلاق نار
#العنف والجريمة
#قتلى

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