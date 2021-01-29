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كوسوفو وإسرائيل توقعان اتفاقًا رسميًا الإثنين لتطبيع العلاقات

تاريخ النشر: 29/01/2021 - 21:31

كوسوفو وإسرائيل توقعان اتفاقًا رسميًا الإثنين لتطبيع العلاقات
رئيس وزراء كوسوفو عند إعلان التطبيع (أ ب)
عرب ٤٨ وأ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

توقّع إسرائيل وكوسوفو يوم الإثنين المقبل، افتراضيًا، اتفاقًا دبلوماسيًا بينهما، بعد أشهر قليلة من إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اعترافًا متبادلًا على هامش اتفاقيّات التطبيع.

وقالت وزيرة خارجية كوسوفو، ميليزا هاراديناج-ستوبلا، في بيان إنّ "الاعتراف من جانب إسرائيل هو أحد أعظم إنجازات جمهورية كوسوفو، وقد أتاحت ذلك صديقتنا وحليفتنا الأبدية الولايات المتحدة الأميركية".

وأحدث ترامب مفاجأة في أيلول/سبتمبر الماضي، على هامش قمة حول "التطبيع الاقتصادي" بين صربيا وكوسوفو، بكشفه أنه انتزع اعتراف بريشتينا بإسرائيل، وفتح سفارة في القدس من قبل الدولتين.

ولم تنقل صربيا حتى الآن سفارتها من تل أبيب إلى القدس، في وقت أوضح دبلوماسيون بعد أسبوع من إعلان البيت الأبيض أن الأمر غير ملزم.

وقالت وزارة خارجية كوسوفو إنّ "إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الدبلوماسية" بين كوسوفو ذات الأغلبية المسلمة وإسرائيل "سيوقّع" الإثنين "في حفل رسمي افتراضي".

وتعترف بهذه المنطقة الصربية سابقًا نحو مئة دولة، بينها غالبية الدول الغربية، ولكنّها لا تلقى اعترافًا من بلغراد والصين وروسيا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ترامب
#كوسوفو
#إسرائيل
#صربيا

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