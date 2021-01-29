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وزير الخارجية التركي: نأمل عودة إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي

تاريخ النشر: 29/01/2021 - 11:25

وزير الخارجية التركي: نأمل عودة إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي
وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أبدى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمله بعودة واشنطن تحت إدارة رئيسها الجديد جو بايدن، إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وجاءت تصريحات جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، في إسطنبول اليوم، الجمعة.

وقال جاويش أوغلو "نأمل عودة إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي ورفع إجراءات الحصار عن إيران الشقيقة".

وفي سياق منفصل، تطرق جاويش أوغلو إلى قضية البحارة الأتراك المختطفين في خليج غينيا؛ لافتا إلى تلقيه معلومات تفيد بأن البحارة بخير، مضيفا "سنعلن أنباء سارة قريبا".

وذكر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في المؤتمر أن "تعاون بلاده مع تركيا في القوقاز، سيكون مفيدا للغاية لدول المنطقة".

وأوضح ظريف "تعاوننا مع تركيا في القوقاز سيكون مفيدا جدا لدول المنطقة بكل تأكيد".

وأضاف "مجالات التعاون الإيراني التركي الواسعة ستتعمق مع اتخاذ واشنطن موقفا أكثر عقلانية".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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