14 قتيلا في هجوم لـ"طالبان" على موقع للقوات الأفغانية

قتل 14 عنصرا من القوات الأفغانية في هجوم استهدف موقعا لها في ولاية "ننغرهار"، شرقي أفغانستان، بحسب ما أفاد به مصدر مسؤول.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" عن نائب رئيس المجلس الإقليمي في الولاية، عبيد الله شينواري، قوله إن "14 على الأقل من قوات الأمن قتلوا في الهجوم".

بدورها، أعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم؛ بحسب القناة نفسها.

وفي وقت سابق اليوم، ذكر مكتب حاكم الولاية أن 8 عناصر أمن قتلوا في التفجير الذي تم بسيارة مفخخة واستهدف موقعهم في مقاطعة شيرزاد، بولاية ننغرهار، هذا الصباح.