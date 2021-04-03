محقّق أميركي: العنف ضد فلويد "غير ضروري على الإطلاق"

قال محقّق جرائم القتل في منيابوليس، اللفتنانت ريتشارد زيمرمان، اليوم السبت، إنّ استخدام الشرطة للقوة المميتة مع جورج فلويد كان "غير ضروري على الإطلاق".

وجاءت تصريحات زيمرمان خلال إدلائه بشهادته أمام هيئة محلفين، خلال المحاكمات الجارية.

وأوضخ زيمرمان الشرطي ديريك تشوفين استخدم قوة مميتة "بغير ضرورة على الإطلاق"، عندما جثم بركبته على عنق فلويد، لدى إلقاء القبض عليه في أيّار/مايو الماضي.

وأقيل تشوفين من قسم شرطة المدينة في اليوم التالي من ظهوره في مقطع فيديو وهو يلقي القبض على فلويد، الأسود الذي كان يبلغ من العمر 46 عاما وكان مقيد اليدين، في مشهد أثار احتجاجات ضد وحشية الشرطة حول العالم.

وخلال شهادته، استهجن زيمرمان الطريقة التي تعامل بها زميله السابق والضباط الآخرون مع فلويد.

وقال إن طرح فلويد أرضا والضغط على رقبته لتسع دقائق أمر لا مبرر له، مضيفا أنه لم ير أي سبب لشعور الضباط بالخطر، إذا كان هذا هو ما شعروا به، حتى يلجأوا لاستخدام هذا النوع من القوة.

ودفع تشوفين، البالغ من العمر 45 عاما، ببراءته من تهمتي القتل والقتل الخطأ. واستدعى المدعون زيمرمان للإدلاء بشهادته التي تتعلق في جانب منها بمحاولة تقويض نقطة خلافية أساسية في القضية، وهي تأكيد تشوفين أنه التزم بتدريبات الشرطة عند إلقاء القبض على فلويد.

وكان الضابط يسعى لإلقاء القبض على فلويد للاشتباه في استخدامه ورقة نقدية مزيفة فئة 20 دولارا لشراء سجائر.