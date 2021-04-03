  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

محقّق أميركي: العنف ضد فلويد "غير ضروري على الإطلاق"

تاريخ النشر: 03/04/2021 - 18:43

محقّق أميركي: العنف ضد فلويد "غير ضروري على الإطلاق"
(أ ب)
عرب ٤٨/ رويترز
تحرير: أحمد دراوشة

قال محقّق جرائم القتل في منيابوليس، اللفتنانت ريتشارد زيمرمان، اليوم السبت، إنّ استخدام الشرطة للقوة المميتة مع جورج فلويد كان "غير ضروري على الإطلاق".

وجاءت تصريحات زيمرمان خلال إدلائه بشهادته أمام هيئة محلفين، خلال المحاكمات الجارية.

وأوضخ زيمرمان الشرطي ديريك تشوفين استخدم قوة مميتة "بغير ضرورة على الإطلاق"، عندما جثم بركبته على عنق فلويد، لدى إلقاء القبض عليه في أيّار/مايو الماضي.

وأقيل تشوفين من قسم شرطة المدينة في اليوم التالي من ظهوره في مقطع فيديو وهو يلقي القبض على فلويد، الأسود الذي كان يبلغ من العمر 46 عاما وكان مقيد اليدين، في مشهد أثار احتجاجات ضد وحشية الشرطة حول العالم.

وخلال شهادته، استهجن زيمرمان الطريقة التي تعامل بها زميله السابق والضباط الآخرون مع فلويد.

وقال إن طرح فلويد أرضا والضغط على رقبته لتسع دقائق أمر لا مبرر له، مضيفا أنه لم ير أي سبب لشعور الضباط بالخطر، إذا كان هذا هو ما شعروا به، حتى يلجأوا لاستخدام هذا النوع من القوة.

ودفع تشوفين، البالغ من العمر 45 عاما، ببراءته من تهمتي القتل والقتل الخطأ. واستدعى المدعون زيمرمان للإدلاء بشهادته التي تتعلق في جانب منها بمحاولة تقويض نقطة خلافية أساسية في القضية، وهي تأكيد تشوفين أنه التزم بتدريبات الشرطة عند إلقاء القبض على فلويد.

وكان الضابط يسعى لإلقاء القبض على فلويد للاشتباه في استخدامه ورقة نقدية مزيفة فئة 20 دولارا لشراء سجائر.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#أميركا
#العنصرية
#جورج فلويد

حوارات

د. هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
د. هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة
البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة

2021-03-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأردن: اعتقال مسؤولين والجيش يحذّر الأمير حمزة
الأردن: اعتقال مسؤولين والجيش يحذّر الأمير حمزة

2021-04-03

هونغ كونغ: بكين تقيّد ديمقراطية الانتخابات وتراجع سجّلات المتقدمين للترشيح
هونغ كونغ: بكين تقيّد ديمقراطية الانتخابات وتراجع سجّلات المتقدمين للترشيح

2021-04-03

الخضر يجددون تحالفهم مع حزب ميركل.. تمهيدًا للانتخابات العامة؟
الخضر يجددون تحالفهم مع حزب ميركل.. تمهيدًا للانتخابات العامة؟

2021-04-03

الأكثر قراءة

محللون إسرائيليون: عباس تنازل عن فلسطينيته والمفتاح لدى بينيت

محللون إسرائيليون: عباس تنازل عن فلسطينيته والمفتاح لدى بينيت

2021-04-02
دالية الكرمل: مصرع مسنة إثر إصابتها بعيار ناري

دالية الكرمل: مصرع مسنة إثر إصابتها بعيار ناري

2021-04-02
سموتريتش يعارض دعم عباس لحكومة يمين:

سموتريتش يعارض دعم عباس لحكومة يمين: "صفر شرعية لنتنياهو"

2021-04-02
قتيلان ومصاب في هجوم بالكابيتول الأميركي

قتيلان ومصاب في هجوم بالكابيتول الأميركي

2021-04-02
نتنياهو يلتقي بينيت في محاولة لضمه إلى معسكره

نتنياهو يلتقي بينيت في محاولة لضمه إلى معسكره

2021-04-02