بريطانيا تختبر جوازات السفر "الصحيّة" خلال الشهر الجاري

تعتزم الحكومة البريطانية اختبار "نظام جوازات السفر الصحية الجديدة للحاصلين على لقاح ضد فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد- 19)، في منتصف نيسان/ أبريل الجاري، ضمن سلسلة إجراءات جديدة، سيتمّ الإعلان عنها، الإثنين، لإنهاء الإغلاق المرتبط بتفشي الوباء في البلاد.

ونقلت صحيفة "ميرور" المحلية عن الحكومة قولها إن "رئيس الوزراء، بوريس جونسون يعتزم، الإثنين، الكشف عن سلسلة إجراءات جديدة لإنهاء الإغلاق المرتبط بتفشي وباء كورونا، بما في ذلك إجراء تجارب على نظام الجوازات الصحية للحاصلين على لقاح ضد فيروس كورونا".

وذكرت الصحيفة أنه "من المقرر أن يلقي جونسون خطابا بعيد الفصح، الإثنين، يتطرق خلاله إلى القضايا المتعلقة بالسفر إلى الخارج خلال العطلة الصيفية، الذي كان محظورا في البلاد حتى 17 أيار/ مايو المقبل على الأقل".

وبموجب الخطة الجديدة لإنهاء الإغلاق، سيخضع نظام الجوازات الصحية الجديدة للحاصلين على لقاح ضد فيروس كورونا للاختبار في منتصف نيسان/ أبريل الجاري في إنجلترا، بحسب المصدر نفسه.

وأضافت الصحيفة أن "الجواز المذكور سيسمح بالعودة التدريجية للمواطنين إلى الملاعب والمناسبات العامة، وكذلك السماح باستئناف الأنشطة التي تأثرت بشدة بالوباء مثل مباريات كرة القدم، وذلك بعد مرور أشهر طويلة من القيود المفروضة في البلاد".

وحتى 2 نيسان/ أبريل الجاري، تلقى نحو 31.4 مليون شخص جرعاتهم الأولى من لقاحات مضادة لكورونا، وأكثر من 5.2 مليون الجرعة الثانية.

وسجلت بريطانيا، حتى مساء الأحد، 4 ملايين، و359 ألفا، و388 إصابة بكورونا، توفي منها 126 ألفا، و836.