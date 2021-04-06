  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

157 قتيلا في فيضانات إندونيسيا وتيمور الشرقية

تاريخ النشر: 06/04/2021 - 08:40

157 قتيلا في فيضانات إندونيسيا وتيمور الشرقية
مناطق متضررة في ليمباتا في فلوريس الشرقية (أ.ب)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

قتل ما لا يقل عن 157 شخصا واعتبر العشرات في عداد المفقودين في فيضانات وانزلاقات تربة ناجمة عن الإعصار سيروجا في إندونيسيا وتيمور الشرقية على ما أظهرت حصيلة جديدة أعلنت، اليوم الثلاثاء.

وأشار المركز الإندونيسي لإدارة الكوارث إلى مقتل 130 شخصا في جزر عدة قريبة من تيمور الشرقية حيث قضى أيضا 27 شخصا. وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى 113 قتيلا.

في إندونيسيا تبحث فرق الانقاذ عن أكثر من 70 شخصا مفقودين مستخدمة أحيانا الحفارات لإزالة الركام الناجم عن مرور الإعصار.

وتسببت الأمطار الغزيرة جدا في الأيام الأخيرة بفيضانات وانزلاقات تربة جرفت منازل أحيانا. ولجأ أكثر من عشرة آلاف شخص إلى مراكز إيواء.

وطمرت الوحول الكثير من المنازل والطرقات والجسور واقتُلعت أشجار ما يعرقل عمل عناصر فرق الانقاذ الذين يحاولون الوصول إلى أكثر المناطق تضررا.

وقال الناطق باسم الوكالة الاندونيسية لإدارة الكوارث، راديتيا جاتي "يتوقع أن تستمر الأحوال الجوية القصوى في الأيام المقبلة" بسبب الإعصار.

وتقدر الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن 125 مليون إندونيسي أي نصف سكان البلاد، يقيمون في مناطق معرضة لخطر انزلاقات التربة.

وباتت العاصفة تتجه الآن إلى ساحل أستراليا الغربي.

وتسبب الإعصار، المحمل بالرياح العاتية والأمطار الغزيرة، بوقوع مزيد من المآسي في دول جنوب شرق آسيا بعد الكارثة، التي حولت بلدات صغيرة إلى حقول موحلة واقتلعت الأشجار وأجبرت آلاف الأشخاص على اللجوء إلى الملاجئ.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فيضانات
#إندونيسيا
#تيمور الشرقية
#قتلى

حوارات

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة
البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة

2021-03-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بايدن يبحث تأجيل انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان
بايدن يبحث تأجيل انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان

2021-04-06

استعداد أميركي لرفع جزئي للعقوبات وطهران تطالب بإزالتها بالكامل
استعداد أميركي لرفع جزئي للعقوبات وطهران تطالب بإزالتها بالكامل

2021-04-06

المغرب يدعو الجزائر لحوار حول الصحراء الغربيّة
المغرب يدعو الجزائر لحوار حول الصحراء الغربيّة

2021-04-05

الأكثر قراءة

الأسير رشدي أبو مخ ينال حريته

الأسير رشدي أبو مخ ينال حريته

2021-04-05
مدير عام موقع

مدير عام موقع "واللا" السابق: أطلقنا على نتنياهو تسمية "كيم"

2021-04-05
صحيفة: دبلوماسيون غربيون يشككون بانقلاب الأمير حمزة

صحيفة: دبلوماسيون غربيون يشككون بانقلاب الأمير حمزة

2021-04-05
الأمير حمزة بن الحسين يقول في تسجيل صوتي

الأمير حمزة بن الحسين يقول في تسجيل صوتي "لن ألتزم بالأوامر"

2021-04-05
استطلاع: أغلبية الجمهور تعارض تعيين نتنياهو رئيسا للدولة

استطلاع: أغلبية الجمهور تعارض تعيين نتنياهو رئيسا للدولة

2021-04-05