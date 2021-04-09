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بايدن يشكّل لجنة لإصلاح المحكمة العليا الأميركيّة

تاريخ النشر: 09/04/2021 - 21:06

بايدن يشكّل لجنة لإصلاح المحكمة العليا الأميركيّة
الرئيس الأميركيّ، جو بايدن (أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: باسل مغربي

شكّل الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، اليوم الجمعة، لجنة خبراء لإصلاح المحكمة العليا التي تعدّ واحدة من أقوى مؤسسات الولايات المتحدة ولكنّ عملها يخضع لانتقادات مستمرة.

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ بايدن "سيوقّع الجمعة على قرار إنشاء هذه اللجنة التي سيكون أمامها ستة أشهر لتقديم توصياتها".

ووفقا للرئاسة الأميركية، ستدرس اللجنة المكوّنة من خبراء ديمقراطيين وجمهوريين، الجوانب الأكثر حساسية لإصلاح المحكمة العليا؛ مثل مدة ولاية أعضائها، عددهم، والمسار الذي تختار بموجبه المؤسسة الحالات التي تنظر فيها، وقواعدها وعملها.

وقال البيت الأبيض إنّ "هذه المبادرة جزء من التزام الإدارة بدراسة الإجراءات بعناية فائقة لتحسين العدالة الفدرالية".

والمحكمة العليا التي تبت في العديد من القضايا الاجتماعية في الولايات المتحدة مثل الإجهاض أو حقوق الأقليات الجنسية، تضم تسعة قضاة يتم تعيينهم مدى الحياة من قبل رئيس الولايات المتحدة ويجب أن يصادق عليهم مجلس الشيوخ.

وتضم المحكمة حاليا ستة قضاة محافظين، ثلاثة منهم عيّنهم الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب.

وكان مرشحون في انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية، بمن فيهم وزير النقل الحالي، بيت بوتيجيغ، أثاروا إمكانية زيادة عدد القضاة في المحكمة العليا، وهو أمر يثير غضب الجمهوريين.

وسيرأس اللجنة التي شكلها بايدن، بوب باور وكريستينا رودريغيز، وهما أستاذا قانون بارزان. وكان بوب باور قدّم المشورة لبايدن خلال حملته الانتخابية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الرئيس الأميركيّ
#جو بايدن
#لجنة خبراء لإصلاح المحكمة العليا
#الولايات المتحدة

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