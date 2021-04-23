  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

تحذيرات أممية: 3.4 مليون شخص في ميانمار معرضون للجوع

تاريخ النشر: 23/04/2021 - 00:00

تحذيرات أممية: 3.4 مليون شخص في ميانمار معرضون للجوع
ميانمار (أ.ب.)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: عدي محاميد

حذرت الأمم المتحدة، من أن قرابة 3.4 ملايين شخص في ميانمار سيواجهون الجوع في غضون الأشهر الستة المقبلة جراء الأزمة السياسية الراهنة وجائحة كورونا والفقر الموجود مسبقا.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، في مقرها بنيويورك.

وقال دوجاريك إن برنامج الغذاء العالمي "سيطلق عملية جديدة للوصول إلى مليوني شخص ضعيف في البلدات الفقيرة بالمدن الرئيسة في ميانمار".

وأضاف أن عدد الأشخاص الذين يساعدهم برنامج الأغذية العالمي في ميانمار سيتضاعف في الأشهر المقبلة 3 مرات تقريبا من 1.3 مليون إلى 3.4 ملايين شخص وللقيام بذلك يحتاج البرنامج بشدة إلى 106 مليون دولار.

وأشار دوجاريك إلى أنه "في مارس (آذار) الماضي وصل برنامج الأغذية العالمي إلى 374 ألف شخص في ولايات جنوب تشين وكاشين وراخين وشان الشمالية".

ولفت إلى أن "التأثير الثلاثي للفقر الموجود مسبقًا والأزمة السياسية الحالية وجائحة كورونا أدى إلى زيادة الجوع واليأس بشكل حاد في ميانمار".

وتابع: "رغم الوضع المتقلب واصل برنامج الأغذية العالمي مساعدته الإنسانية للمشردين داخليا وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة المتضررة من الصراع الطويل الأمد في مناطق من ميانمار".

ومطلع شباط/ فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#ميانمار
#الفقر
#اقتصاد
#الأمم المتحدة

حوارات

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قمّة التغيير المناخي: زعماء العالم يرحبون بموقف بايدن و"يتنكرون" لخططهم السابقة
قمّة التغيير المناخي: زعماء العالم يرحبون بموقف بايدن و"يتنكرون" لخططهم السابقة

2021-04-22

روسيا تعلن انسحاب قواتها من الحدود الأوكرانيّة وشبه جزيرة القرم
روسيا تعلن انسحاب قواتها من الحدود الأوكرانيّة وشبه جزيرة القرم

2021-04-22

مصر ستنتج 40 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في" سنويًا
مصر ستنتج 40 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في" سنويًا

2021-04-22

الأكثر قراءة

الرملة: انفجار قوي جدا خلال تجارب في مصنع أسلحة

الرملة: انفجار قوي جدا خلال تجارب في مصنع أسلحة

2021-04-21
استطلاع: قائمة

استطلاع: قائمة "فتح" تتصدّر.. والبرغوثي يتفوّق على عباس

2021-04-21

"سنحطم رؤوسهم وندفنهم أحياءً": الإرهاب اليهودي يستهدف المقدسيين

2021-04-21
تشكيل حكومة بديلة: خلافات داخل المعسكر المناوئ لنتنياهو

تشكيل حكومة بديلة: خلافات داخل المعسكر المناوئ لنتنياهو

2021-04-21
تخوفا من طفرات مقاومة للقاح: تحذير مشدد من السفر إلى 8 دول

تخوفا من طفرات مقاومة للقاح: تحذير مشدد من السفر إلى 8 دول

2021-04-21