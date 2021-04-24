الصين ترد على اتهامات بريطانيا بشأن الإيغور.. "تتعارض مع الحقائق"

وصف متحدث باسم منطقة شينجيانغ اتهامات الإبادة الجماعية بأنها "تتعارض مع الحقائق"، حيث تعرضت الصين لمزيد من الضغط بسبب معاملتها لجماعة الإيغور العرقية في المنطقة الحدودية النائية.

جاء ذلك، بعد أن وافق البرلمان البريطاني على اقتراح غير ملزم، أول أمس الخميس، حيث قال إن سياسات الصين ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وناشدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمم المتحدة، في وقت سابق الأسبوع الماضي، للتحقيق في مزاعم الجرائم ضد الإنسانية.

وقال نائب المدير العام لدائرة الدعاية بالحزب الشيوعي في شينجيانغ، شو جويشيانغ، يوم أمس الجمعة: "الاقتراح الذي تبناه الجانب البريطاني لا أساس له على الإطلاق.. تم اتخاذ القرار على أساس ملاحظات بعض السياسيين وبعض ما يسمى بالمعاهد الأكاديمية وبعض من يسمون بالخبراء والعلماء وبعض من يسمون الشهود".

معسكرات الإبادة الجماعية (أ. ب.)

وفي السنوات الأخيرة، تم احتجاز ما يقدر بمليون شخص أو أكثر في معسكرات في شينجيانغ، وفقًا لحكومات وباحثين أجانب.

ومعظم المحتجزين من الإيغور، وهم جماعة عرقية مسلمة، وقد اتهمت السلطات بفرض العمل القسري، وتنظيم النسل القسري، والتعذيب.

ورفضت الحكومة الصينية هذه المزاعم رفضا قاطعا. ووصفت المعسكرات، التي تقول إنها مغلقة الآن، بأنها مراكز تدريب مهني لتعليم اللغة الصينية ومهارات العمل والقانون لدعم التنمية الاقتصادية ومكافحة التطرف. شهدت الصين موجة من الهجمات الإرهابية المتعلقة بشينجيانغ عام 2016.