إندونيسيا: العثور على الغواصة المفقودة وتأكيد مصرع طاقمها كاملًا

عثرت البحرية الإندونيسية، اليوم الأحد، على الغواصة التي غرقت قبالة سواحل جزيرة بالي، مؤكّدة مصرع أفراد طاقمها البالغ عددهم 53 شخصا.

وقال رئيس هيئة أركان البحرية، يودو مارغونو إنه تمّ العثور على الغواصة المشطورة ثلاثة أجزاء والتي فُقد أثرها الأربعاء، في قعر البحر قبالة سواحل بالي.

(أ ب)

بدوره، أكد قائد القوات المسلحة الإندونيسية، هادي تجاهجانتو للصحافيين، أن "أفراد الطاقم الـ53 جميعهم متوفون".

وشارك مئات العسكريين في عمليات البحث، واستُخدمت طائرات وسفن حربية لتحديد موقع الغواصة "كري نانغالا 402" وهي ألمانية الصنع تمّ بناؤها قبل نحو أربعين عاما وفُقد أثرها خلال تدريبات.

وقالت السلطات إنها تلقت إشارات من الموقع على عمق أكثر من 800 متر في وقت مبكر اليوم الأحد، مشيرةً إلى أنها استخدمت غواصة إنقاذ قدّمتها سنغافورة للحصول على إثبات بصري.

وأوضح تجاهجانتو أنه تمّ العثور على أجزاء أخرى من الغواصة اليوم، بما في ذلك مرساة وبزات للسلامة يرتديها أفراد الطاقم.

(أ ب)

ولم ينتظر الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو تأكيد مصرع أفراد الطاقم، وبادر قبيل ذلك إلى تقديم تعازيه لعائلاتهم.

وقال الرئيس في وقت سابق اليوم للصحافيين: "نحن الإندونيسيون نرغب في التعبير عن حزننا العميق لهذا الحادث وخصوصا لعائلات أفراد طاقم الغواصة".

وأضاف: "كانوا أفضل أبناء الأمة، أفضل الوطنيين الذي يحمون سيادة الأمة".

وقدّرت البحرية الإندونيسية بأن احتياطات الأكسجين التي كان يملكها أفراد الطاقم في حال حصول عطل كهربائي، تكفي لمدة 72 ساعة وتمّ تجاوز هذه المهلة في وقت مبكر السبت، ما جعل من بقائهم على قيد الحياة أمرًا غير مرجح.

(أ ب)

وغيّرت هيئة الأركان رسميا وضع الغواصة من "مفقودة" إلى "غارقة"، الأمر الذي تبلغ به ويدودو اليوم.

وإعلان غرق الغواصة كان طريقة للقول إنه لا يوجد أي أمل بالعثور على ناجين، إلا أن أقرباء اللفتنانت الأول محمد إمام أدي البالغ 29 عاما والأب لطفل، أرادوا أن يتشبثوا بالأمل.

وقال والد المفقود إيدي سوجيانتو في منزله على جزيرة جافا: "أمنيتي هي أن يتمّ العثور على ابني وكل الطاقم".

(أ ب)

وأضاف: "ابني أراد أن يكون عسكريا منذ كان صغيرا. ذلك كان حلمه".

واختفت الغواصة، وهي واحدة من خمس في الأسطول الإندونيسي، في وقت مبكر الأربعاء خلال تدريبات عسكرية في شمال جزيرة بالي.

ولم تقدّم السلطات تفسيرات محتملة لهذا الغرق إلا أنها أشارت إلى أن الغواصة قد تكون تعرّضت لعطل منعها من العودة.

وشاركت في عمليات البحث أيضا ماليزيا المجاورة والهند والولايات المتحدة بالإضافة إلى أستراليا.

ولم يشهد الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا من قبل حوادث خطيرة مرتبطة بغواصات، إلا أن دولا أخرى شهدت حوادث قاتلة.