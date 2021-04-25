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ترجيحات بعقد لقاء بين بوتين وبايدن في حزيران المقبل

تاريخ النشر: 25/04/2021 - 16:14

ترجيحات بعقد لقاء بين بوتين وبايدن في حزيران المقبل
بوتين وبايدن في لقاء سابق (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

رجّح أحد مستشاري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، الأحد، أن يلتقي نظيره الأميركي، دونالد ترامب، في حزيران/يونيو المقبل.

ولفت المستشار يوري أوتشاكوف إلى أن هناك "مواعيد محددة" قيد الدرس.

وفي منتصف نيسان/أبريل الماضي، اقترح بايدن خلال مكالمة هاتفية مع بوتين لقاءً هذا الصيف في دولة ثالثة، بهدف تهدئة العلاقات بين القوتين المتنافستين والتي هي في أدنى مستوياتها حاليا.

وأعربت موسكو عن اهتمامها بالاقتراح، ولكن وسط تبادل فرض العقوبات بين البلدين.

وقال أوتشاكوف في مقابلة عبر محطة "روسيا 1" التلفزيونية "هناك تواريخ محددة، لن أصرّح عنها، لكنها في حزيران/يونيو".

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأميركي بأول رحلة إلى الخارج منتصف حزيران/يونيو إلى المملكة المتحدة، ثم إلى بلجيكا لحضور قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي ولقاء قادة الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان للبيت الأبيض صدر أول من أمس، الجمعة، يفترض تقديم مزيد من التفاصيل قريبا حول هذه الجولة.

وقد أثار هذا البيان على الفور التكهنات في واشنطن بشأن اللقاء المحتمل مع بوتين.

وأعربت فنلندا والنمسا خصوصا عن استعدادهما لاستضافة القمة بين بوتين وبايدن.

وبلغ التوتر بين موسكو وواشنطن ذروته على خلفية خلافات بشأن أوكرانيا ومصير المعارض، أليكسي نافالن،ي واتهامات بالتجسس والتدخل في الانتخابات وهجمات إلكترونية منسوبة إلى موسكو، ووصف بايدن بوتين بأنه قاتل.

وفي 20 نيسان/أبريل، فرضت واشنطن عقوبات جديدة شملت طرد عشرة دبلوماسيين روس، وفرض قيود على شراء الديون الروسية.

وردت روسيا بطرد عشرة دبلوماسيين أميركيين وحظرت دخول أعضاء عدة من حكومة جو بايدن إلى أراضيها.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#بايدن
#بوتين
#الولايات المتحدة
#روسيا

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