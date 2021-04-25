زعيم البوليساريو يتسبب بأزمة جديدة بين المغرب وإسبانيا

استدعت وزارة الخارجية المغربية، السبت، السفير الإسباني لديها، لطلب توضيحات بشأن استقبال بلاده الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، الذي دخل إلى البلاد بهوية جزائرية مزيفة للعلاج بعد تدهور وضعه الصحي جراء إصابته بفيروس كورونا.

وقال مصدر رسمي لوكالة فرانس إن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، استدعى السفير الإسباني للتعبير له عن "عدم فهمٍ وسخط" و"طلب توضيحات"، بعد أن أكدت إسبانيا أن الأمين العام للبوليساريو يتلقى العلاج على أراضيها.

وأبلغت الخارجية المغربية سفير إسبانيا ريكاردو دييز رودريغيز، خلال استقباله، استياء الرباط من موقف مدريد الذي وصف بأنه "غير عادل"، مؤكدة له "عدم تساهل المغرب في قضية الوحدة الترابية، باعتبار الصحراء موضوعا وجوديا للمملكة المغربية، وأن تجاهل هذا الواقع عمل ضد الشراكة الإستراتيجية بين البلدين".

وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، قالت خلال مؤتمر صحافي، الجمعة، إن العلاقات مع المغرب لن تتأثر بعد أن استقبلت بلادها الزعيم الصحراوي الانفصالي لتلقي العلاج، مشدّدة على "العلاقات الممتازة التي تربط إسبانيا بالمغرب".

والرباط حليف مهم لمدريد، لا سيما في مكافحة الهجرة غير القانونية. وكان من المقرر عقد قمة ثنائية منذ أشهر، لكنها أرجئت رسميا بسبب جائحة كوفيد-19.

وكان انفصاليو جبهة بوليساريو أعلنوا، الخميس، في بيان أن زعيمهم إبراهيم غالي يتلقّى العلاج و"يتماثل للشفاء" بعد إصابته بكورونا، دون أن يكشفوا مكان وجوده.

وجاء البيان ردا على مقال نشرته مجلة "جون أفريك" الأسبوعية قالت فيه إن المسؤول البالغ 73 عاما مصاب بالسرطان، وأُدخل بشكل طارئ مستشفى في إسبانيا تحت اسم مستعار جزائري.

وكشفت الخارجية الإسبانية في وقت لاحق أن غالي "نقل إلى إسبانيا لدواعٍ إنسانية بحتة من أجل تلقي علاج طبي"، دون مزيد من التوضيح.

ورفضت وزيرة الخارجية الإسبانية الكشف عن المكان الذي يتلقى فيه غالي العلاج أو تفاصيل حول ظروف وصوله إلى بلادها.

وكررت أن "وجود غالي في إسبانيا يعود لأسباب إنسانية بحتة، لتلقي العلاج الطبّي"، مشددة على التزام "أقصى درجات التحفّظ في ما يتعلق بالتفاصيل".

ومنذ عقود يدور نزاع حول الصحراء الغربية بين جبهة بوليساريو والمغرب الذي يسيطر على أغلب أراضي المستعمرة الإسبانية السابقة

وتبدو آفاق الحل غائبة في المنطقة الصحراوية، التي تصنفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".

وتطالب بوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة، في حين يقترح المغرب الذي يسيطر على أغلب المنطقة منحها حكما ذاتيا تحت سيادته.