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وصول أولى الإمدادات البريطانية للهند لمواجهة تفشي كورونا

تاريخ النشر: 27/04/2021 - 08:58

وصول أولى الإمدادات البريطانية للهند لمواجهة تفشي كورونا
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

وصلت أولى شحنات المساعدات الطبية البريطانية من ضمنها مئة جهاز تنفس و95 قارورة أكسجين، صباح الثلاثاء، إلى الهند، على ما أعلنت وزارة الخارجية الهندية.

ونشر المتحدث باسم الوزارة، أريندام باغشي، على "تويتر" صورا تظهر إنزال المعدات من رحلة تابعة لشركة لوفتهانزا في نيودلهي، مشيدا بنموذج "للتعاون الدولي".

وكانت بريطانيا بين دول كثيرة أعلنت إرسال مساعدات الى الهند التي تواجه أزمة وبائية خطيرة مع بلوغ الإصابات والوفيات بكوفيد-19 أرقاما قياسية.

وأعلنت المفوضية العليا البريطانية في نيودلهي أنه سيتم إرسال تسع حاويات جوية محملة بالمعدات من ضمنها 495 قارورة أكسجين و120 جهاز تنفس و20 جهاز تنفس يدوي هذا الأسبوع.

ومن جانبها، أعلنت فرنسا عن طبيعة "عملية التضامن" التي ستصل إلى الهند بحلول نهاية الأسبوع.

وستضم المساعدات الفرنسية بحسب ما أوضحت سفارة فرنسا في بيان ورد وكالة فرانس برس، ثماني وحدات لإنتاج الأكسجين الطبي بواسطة مولد وقوارير أكسجين مسيل يتم إرسال خمسة منها في مرحلة أولى لإمداد ما يصل إلى عشرة آلاف مريض بالأكسجين الطبي في اليوم، فضلا عن معدات طبية متخصصة تتضمن 28 جهاز تنفس.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الهند
#بريطانيا
#مساعدات طبية
#فيروس كورونا

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