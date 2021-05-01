  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

البنتاغون: إلغاء خطط بناء جدار على الحدود مع المكسيك

تاريخ النشر: 01/05/2021 - 11:53

البنتاغون: إلغاء خطط بناء جدار على الحدود مع المكسيك
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس الجمعة، أنها ألغت كل خطط بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جمال براون، في بيان: "وفقا لإعلان الرئيس (جو بايدن)، تلغي وزارة الدفاع كل مشاريع بناء الجدار الحدودي المدفوعة بأموال مخصصة أصلا لمشاريع عسكرية أخرى".

وأضاف أن وزارة الدفاع "بدأت اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلغاء مشاريع بناء الحاجز الحدودي"، مؤكدا أن "إجراء اليوم يعكس التزام هذه الإدارة المستمر بالدفاع عن أمتنا ودعم أفراد قواتنا وأسرهم".

وأشار إلى أن الأموال التي لم يتم الإفراج عنها بعد سيعاد توجيهها إلى المشاريع التي كانت مخصصة لها في الأصل ولا سيما المدارس الخاصة بعائلات العسكريين والبناء في قواعد في الخارج وتأمين معدات لاحتياطي الحرس الوطني. لكنه لم يوضح قيمة الأموال.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب استخدم مليارات الدولارات من ميزانية البنتاغون في 2019 و2020 لتمويل جداره المخصص "لمكافحة الهجرة" على الحدود مع المكسيك، الوعد الأساسي الذي قطعه خلال حملته الرئاسية في 2016. ولم تقدم المكسيك ولا الكونغرس الأموال المطلوبة لذلك.

عند وصوله إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير، أصدر الرئيس الحالي جو بايدن أمرا تنفيذيا بتعليق بناء الجدار.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#المكسيك
#البنتاغون
#جدار حدودي

حوارات

الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء

2021-04-24

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عاصفة في شنغهاي وزلزال في السواحل اليابانيّة
عاصفة في شنغهاي وزلزال في السواحل اليابانيّة

2021-05-01

قتلى من قوى الأمن بهجمات لـ"داعش" في كركوك
قتلى من قوى الأمن بهجمات لـ"داعش" في كركوك

2021-05-01

كورونا في الهند: أرقام قياسية من جديد
كورونا في الهند: أرقام قياسية من جديد

2021-05-01

الأكثر قراءة

مصرع 44 وإصابة العشرات في تدافع خلال احتفال يهودي قرب صفد

مصرع 44 وإصابة العشرات في تدافع خلال احتفال يهودي قرب صفد

2021-04-30
الانتخابات الفلسطينية... بانتظار القدس

الانتخابات الفلسطينية... بانتظار القدس

2021-04-30

"ماحاش" يحقق ضد الشرطة بمصرع عشرات بـ"عيد الشعلة" اليهودي

2021-04-30
عقبات أمام تشكيل حكومة بينيت – لبيد

عقبات أمام تشكيل حكومة بينيت – لبيد

2021-04-30
وثائق: إسرائيل بذلت جهودا لمنع إثارة موضوع الإبادة الأرمنية

وثائق: إسرائيل بذلت جهودا لمنع إثارة موضوع الإبادة الأرمنية

2021-04-30